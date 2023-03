Foot: pas de sponsor saoudien pour la Coupe du monde féminine 2023

Texte par : RFI Suivre

La Coupe du monde féminine 2023 de football en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août) ne sera pas sponsorisée par l'office de tourisme saoudien, a annoncé le président de la Fifa Gianni Infantino jeudi à Kigali à l'issue du 73e Congrès de l'instance. « Il y a eu des discussions avec "Visit Saudi", mais au final, cela n'a pas abouti à un contrat », a déclaré M. Infantino lors d'une conférence de presse après sa réélection à la tête de la Fifa. « C'était une tempête dans un verre d'eau », a-t-il poursuivi en référence aux réactions notamment en Australie et Nouvelle-Zélande qu'avait suscité en février l'annonce que le tournoi pourrait avoir un partenaire saoudien, en raison du mauvais bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits des femmes. La Nouvelle-Zélande et l'Australie avaient réclamé alors « de toute urgence » des réponses de la Fifa, la fédération néo-zélandaise se disant même « choquée et déçue » que la Fifa ne l'ait pas consulté.