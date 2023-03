MMA: le Nigérian Kumaru Usman en reconquête face à l’Anglais Leon Edwards

Dépossédé de son titre de champion du monde des welters en aout dernier, le combattant nigérian Kamaru Usman a l’occasion de prendre sa revanche, et la ceinture, face à Leon Edwards ce samedi 18 mars. Ce sera le troisième affrontement entre les deux, et cela promet des étincelles.

« La triologie », c’est le titre très évocateur choisi par l’UFC pour faire la promotion du combat entre Kamaru Usman et Leon Edwards. Le troisième acte de cet affrontement, en passe de s’inscrire dans la légende du MMA, fait saliver tous les suiveurs. Et il y a de quoi pour ce face-face qui sera la belle entre deux combattants qui affichent chacun une victoire face à l’autre. Usman s’est imposé en décembre 2015 face à Edward, et ce dernier a gagné le 20 aout dernier.

Pour Kamaru Usman, ce dernier combat avait des allures de mauvais rêve pour celui qui est justement surnommé le « cauchemar nigérian ». Champion en titre des poids mi-moyens de l'UFC, restant sur 15 victoires consécutives, Usman se dirigeait vers un 16e succès après avoir dominé Edwards lors des quatre premiers rounds. Mais lors du dernier round, le Britannique envoya un high kick (coup de pied haut) du gauche sur la tête de Kamaru Usman qui s’effondra. KO !

« Ce coup de pied gauche est une de ses armes principales, que ce soit pour toucher au corps ou à la tête, décrypte aujourd’hui Kamaru Usman. Il s’était entraîné pour ce coup et je lui ai juste donné l’opportunité de pouvoir me toucher avec. Si voulez dire que c’était de la chance, vous pouvez, mais c’est un superbe coup qu’il a envoyé. Même moi, quand je l’ai vu, je me suis dit que c’était magnifique. Mon boulot est d’y retourner, de corriger ces erreurs et de m’assurer que cela n’arrive plus ».

À la veille de ce combat de clarification, le combattant nigérian se présente comme « l’ancien et très bientôt le nouveau champion du monde des welters. » Le natif de Auchi, au Nigeria confiait, il y a un plus d’un an sur RFI, vouloir devenir le « meilleur combattant de l’histoire ». « Je me lève chaque jour, je m'entraîne chaque jour, je donne tout chaque jour pour atteindre ce but. Je n'arrêterai pas tant que je n'y serais pas arrivé », avait martelé celui qu’on pouvait voir comme le (futur ?) Goat au même titre que Jones Jones. Mais c’était avant sa défaite face à Edwards.

Le Britannique, né en Jamaïque, sauvé de la délinquance par sa pratique des arts martiaux mixtes, avoue que sa victoire surprise il y a sept mois a changé sa carrière. « Quand vous vous fixez un but et que vous l’atteignez, pour n’importe qui et dans n’importe quelle situation, c’est un grand moment, a confié Edwards cette semaine. Et la façon dont je l’ai fait, en mettant KO celui qu’on appelait le numéro 1 pound-for-pound, c’était fantastique ».

Le combat aura lieu ce samedi 18 mars au «O2 Arena» de Londres (Royaume-Uni) à partir de 19h30 TU.

