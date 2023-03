Ultra-trail: Aurélien Sanchez, premier français à remporter la mythique Barkley

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Aurélien Sanchez est devenu vendredi le premier coureur français à remporter les Marathons de Barkley, épreuve d'ultra-endurance mythique de 160 km se déroulant dans le Tennessee (Etats-Unis), en 58 heures 32 minutes et 12 secondes, a-t-on appris sur ses réseaux sociaux. Parti dans la nuit de mardi à mercredi dans les bois du Frozen Head Park, pour la première de ses cinq boucles de 32 km, le Toulousain de 32 ans est arrivé quelques minutes seulement avant l'Américain John Kelly (58 h 42 m 23 s) et le Belge Karel Sabbe (59 h 53 m 33 s). Les trois hommes, qui devaient franchir la ligne avant les 60 heures pour terminer officiellement la course, sont les seuls "finishers" de la Barkley cette année, qui n'en comptait que quinze - et aucun Français - depuis sa création en 1986 et qui n'en n'avait pas connu depuis 2017. « Finie ! », a simplement écrit sur son compte Instagram vendredi Aurélien Sanchez, à l'arrivée de cette épreuve comptant environ 20 000 m de dénivelé dans les forêts et les collines de l'est du Tennessee, considérée comme l'une des plus éprouvantes courses au monde. Quarante athlètes avaient pris le départ de cette 36e édition.