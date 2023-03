Cyclisme: le Néerlandais Mathieu van der Poel s'impose sur Milan-San Remo

Mathieu van der Poel lors de l'arrivée de Milan-San Remo, le 18 mars 2023. © AFP / MARCO BERTORELLO

Texte par : RFI Suivre

Le Néerlandais Mathieu van der Poel a remporté la prestigieuse Milan-San Remo en solitaire au sommet du Poggio, ce samedi 18 mars. Il n'a laissé aucune chance à ses concurrents directs – l'Italien Filippo Ganna, le Belge Wout Van Aert et le Slovène Tadej Pogacar – devancés de 15 secondes à l'arrivée. Il décroche sa troisième victoire dans l'un des cinq Monuments, soit les classiques les plus prestigieuses du calendrier, après ses succès sur le Tour des Flandres en 2020 et 2022. Il rejoint également son grand-père, le légendaire Raymond Poulidor, au palmarès de la course.