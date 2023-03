Tournoi des Six Nations: la France surpasse le Pays de Galles et décroche un dernier succès

Le XV de France a signé une belle victoire face au Pays de Galles (41-28), ce samedi 18 mars au Stade de France pour leur dernier match du Tournoi des Six Nations 2023. Grâce à ce succès bonifié, les Français peuvent encore espérer être sacrés champions si l'Irlande trébuche lors du choc de clôture face à l'Angleterre.

Publicité Lire la suite

Une victoire pour conclure le tournoi en beauté. En embuscade au classement derrière des Irlandais impériaux, les Bleus devaient entretenir l’espoir d’un second triomphe d’affilée dans le Tournoi des Six Nations en décrochant un large succès face au Pays de Galles. Et pour leur dernier match en compétition officielle avant la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre 2023), les Bleus abordaient la rencontre avec beaucoup de confiance après leur exploit historique face à l’Angleterre à Twickenham, le 11 mars dernier.

Pas de quoi impressionner les Gallois, qui ont frappé fort d’entrée en trompant la défense française grâce à un essai de George North, facilement transformé (0-7, 8e). Le doute aurait pu commencer à s’installer dans le camp français, qui n’avait pas le droit à l’erreur s’il voulait entretenir l’infime espoir d’une victoire finale dans le tournoi. Mais la maîtrise tricolore n’a pas tardé à refaire surface quelques poignées de secondes plus tard, empêchant les Dragons rouges de savourer leur bonne entame de match. Suite à un superbe numéro de soliste de Romain Ntamack au milieu du terrain, Damian Penaud est bien servi et conclu parfaitement l’offensive française pour remettre les deux équipes à niveau (7-7, 10e).

Malgré quelques imprécisions dans les transmissions, les Français ont ensuite bien profité des pénalités infligées aux Gallois pour grappiller des points. Après un renversement de jeu, Jonathan Danty a puni une nouvelle fois l’équipe galloise en inscrivant en coin le second essai français (20-7, 34e). Malgré une entame délicate, les Bleus ont peu à peu réussi à faire parler leur maîtrise dans le jeu en infligeant vingt points à la suite aux Gallois et ont pris le large avant la mi-temps (20-7).

Des Gallois à deux visages

Le XV de France a conservé sa dynamique offensive dès les premières minutes de la seconde période avec le premier essai international de Uini Atonio, une nouvelle fois transformé par un Thomas Ramos impeccable (27-7, 44e). Les Français ont ensuite assommé leurs adversaires grâce à l’efficacité redoutable de Gaël Fickou (34-7, 49e), qui est arrivé lancé et a permis aux Bleus de décrocher le bonus offensif dans cette rencontre.

Comme face aux Anglais, un nouveau score-fleuve semblait s’annoncer en faveur de l’équipe de France. Mais piqués dans leur orgueil, les Gallois ont répondu aux Français avec de bons coups joués dans les 25 dernières minutes de la rencontre. Profitant d’une baisse de régime des Bleus, Bradley Roberts a d’abord fait plier le mur français (34-14, 56e), imité quelques minutes plus tard par son coéquipier Tomos Williams (34-21, 65e) qui s’est bien faufilé entre les défenseurs.

La rencontre s’est finalement achevée comme elle avait commencé : sur un rythme effréné. Comme il sait le faire, Damian Penaud a profité d’une longue séquence offensive française pour inscrire en bout de ligne le 5e essai du XV de France (41-21, 78e), devenant par la même occasion le meilleur marqueur du tournoi. Mais trop distraits par leur réussite, les Bleus ont laissé s’échapper Rio Dyer, qui a résisté aux plaquages trop tendres de Thomas Ramos et Damian Penaud sur l’aile gauche avant de marquer l’ultime essai du match pour les Gallois (41-28, 80e).

Toujours aussi cliniques offensivement, les Français n’ont pas eu de mal à prendre le dessus sur une équipe de Galles joueuse jusqu’au bout, qui a su bien profiter du temps faible du XV de France pour le punir en seconde période. Avec cette victoire bonifiée (41-28) pour leur dernier match du tournoi, le contrat est rempli pour les Bleus. Ils devront néanmoins attendre le résultat du choc Irlande-Angleterre pour connaître leur destin et espérer être sacrés champions sur le fil.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne