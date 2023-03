Football: Saliba et Fofana forfaits, Disasi et Todibo appelés en renfort avec les Bleus

Le défenseur niçois Jean-Clair Todibo lors du match de l'OGC Nice contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa Conférence, le 16 mars 2023. © AFP / VALERY HACHE

Les défenseurs Axel Disasi et Jean-Clair Todibo ont été appelés en équipe de France ce dimanche 19 mars pour pallier aux forfaits de William Saliba, blessé avec Arsenal en Ligue Europa le 16 mars, et Wesley Fofana, victime d'une lésion musculaire à l'ischio-jambier avec Chelsea le 18 mars. Didier Deschamps a donc choisi de rappeler le Monégasque Axel Disasi, finaliste de la Coupe du monde avec les Bleus en décembre dernier, et de convoquer pour la première fois le Niçois Jean-Clair Todibo en vue des qualifications à l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et l'Irlande.