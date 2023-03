MMA: le Britannique Leon Edwards résiste au Nigérian Kamaru Usman et conserve sa ceinture

Le Britannique Leon Edwards a conservé son titre de champion des poids mi-moyens de l'UFC face au Nigérian Kamaru Usman, ce dimanche 19 mars à l'O2 Arena de Londres. Il signe une première défense de titre tout en maîtrise face à un adversaire à qui il avait ravi la ceinture de la catégorie en août 2022.

Publicité Lire la suite

Edwards contre Usman, épisode 3. Comme toute conclusion de trilogie qui se respecte, elle promettait du spectacle et n'a pas déçu. Mais le dénouement n'était probablement pas celui auquel on s'attendait.

Les deux combattants devaient surtout se départager une bonne fois pour toute, après avoir chacun pris le dessus l'un sur l'autre. D'abord en 2015, où Usman avait dominé le Britannique grâce à sa lutte. Puis en août 2022, où le Nigérian avait subi une déconvenue spectaculaire : malgré une domination totale face à Edwards et une victoire quasiment acquise, le natif de Auchi s'était fait surprendre lors du dernier round par un high kick dévastateur reçu en pleine tête. Le Britannique lui ravissait ainsi la ceinture de champion des poids mi-moyens de l'UFC et mettait fin à sa série de 14 victoires consécutives. Coup dur.

🔥 LE SEISME, LE COUP DE TONNERRE !!!!!



⚡️ EDWARDS MET KO USMAN AVEC UN KICK INCROYABLE ! C'EST HISTORIQUE. Stupeur à Utah.



🔥 C'est remarquable, EDWARS EST LE NOUVEAU CHAMPION DES WELTERS ! #UFC278 pic.twitter.com/Dv4ccMR59g — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) August 21, 2022

« ​​​​​​Je n'ai plus grand-chose à prouver, déclarait le Nigérian en conférence de presse d'avant combat. Ce combat sera spécial aussi ! Pourquoi je suis aussi détendu ? J'ai confiance en moi et je fais tout ce qu'il faut à la salle, à l'entraînement. » Dans une O2 Arena de Londres chauffée à blanc et acquise à la cause d'Edwards, il devait pourtant démontrer sa capacité à se relever de son échec cuisant lors de cet UFC 286.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le spectre du K.O. planait encore au-dessus de la tête de Kamaru Usman. Trop, certainement, puisque dès le premier round le Nigérian a semblé plus en retrait qu'à son habitude face à un Leon Edwards en confiance à domicile. Surtout, Usman a trop tardé à amener le Britannique au sol, pourtant son point faible. Face à l'allonge et la puissance en striking de son adversaire, qui a délivré quelques bons low kicks tout en restant à distance, Usman est apparu impuissant. Il a même vacillé en fin de premier round sur un énorme coup du champion en titre.

La défense de fer d'Edwards

Après un début de combat timide, Usman a davantage insisté sur la lutte en tentant d'amener son adversaire au sol. Sans succès, puisque Edwards s'est systématiquement sorti de l'étau du Nigérian grâce à une très bonne défense qui l'a laissé sans solutions. Agacé, donnant l'impression de sortir peu à peu de son combat, Kamaru Usman a continué à subir les coups puissants du Britannique sur le bas du corps sans parvenir à riposter.

Suite à plusieurs tentatives infructueuses, il est finalement parvenu à reprendre la mesure du combat lors du 3e round en faisant pression sur Edwards lors d'une prise au sol, qui a alors agrippé la grille de la cage sans réfléchir. Un geste défensif interdit immédiatement sanctionné par l'arbitre. Le combat redevenait alors beaucoup plus indécis.

Le travail de sape du Britannique a commencé à payer dans les deux derniers rounds. Affichant peu de répondant pour prendre le dessus sur son adversaire, Usman a semblé impuissant face aux coups de son adversaire et n'a pas su déjouer sa défense impeccable sur les phases au sol. Alors qu'il avait été totalement dominé lors de leur précédente confrontation, ne remportant la ceinture que sur un coup d'éclat dans les dernières secondes, Leon Edwards a cette fois-ci démontré toute l'étendue de ses progrès et prouvé qu'il est désormais le roi incontesté de sa catégorie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne