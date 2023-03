Après un Tournoi des Six nations réussi, le rugby français fait cap sur le Mondial à domicile

Un an après avoir réalisé le Grand Chelem, la France a terminé à la deuxième place du Tournoi des Six nations. Les Bleus ont désormais le Mondial à domicile en tête.

Les joueurs de Fabien Galthié, qui ont remporté quatre succès durant le Tournoi des Six nations, dont un retentissent à Twickenham, seront soutenus par tout un pays durant le Mondial qui débute le 8 septembre et se termine le 28 octobre.

Pour cette dixième édition, l’Hexagone a été choisi pour la seconde fois après 2007. Neuf villes vont se partager les 48 rencontres de la compétition et les 2,5 millions de billets ont tous été vendus.

« La Coupe du monde dure 51 jours, et on souhaite que ce soit 51 jours de fête populaire dans tous nos territoires », dit à RFI Jacques Rivoal, président du comité d'organisation, qui estime que la France et les villes hôte vont profiter deux milliards de retombées économiques attendues. Environ 600 000 visiteurs étrangers seront au rendez-vous du Mondial.

Un « village rugby » à Paris

Si Paris n'a pas de stade qui accueillera les matchs de la Coupe du monde (le Stade de France est à Saint-Denis), la capitale française va héberger un « village rugby » sur la place de la Concorde qui pourra accueillir environ 10 000 personnes autour de plusieurs espaces.

Le village sera ouvert durant la compétition les vendredis, samedis et dimanches, ainsi que les jeudis quand l'équipe de France jouera. « Ça va être un lieu de prestige durant cet événement majeur du sport mondial. La Concorde, c’est un lieu emblématique », assure Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris chargé du sport. Dans cet espace « gratuit », deux écrans géants permettront aux amateurs qui n’ont pas de billets d’assister aux matchs entre amis. Le « village rugby » comportera notamment une scène, un terrain de rugby et un autre de rugby-fauteuil. « C’est un lieu particulièrement iconique, qui va attirer beaucoup de monde », se réjouit le directeur général de France 2023, Julien Collette, qui anticipe « 40 % de visiteurs étrangers » pendant l’événement.

« Le rugby véhicule des valeurs modernes »

Avec le Mondial en France, le rugby devrait connaître une nouvelle envolée en termes de notoriété et de pratiquants. Au 31 décembre 2021, les Français jouant au rugby, hommes et femmes confondus, tant en compétition qu'en loisirs, étaient de 244 043. Le nombre de licenciés à la Fédération française de rugby a retrouvé son niveau d'avant la crise du Covid-19. Le nombre de jeunes inscrits en école de rugby a bondi de 16,90 %, et le rugby féminin a augmenté de 22,12 %.

« Le rugby véhicule des valeurs modernes. Ce sport quitte ses territoires traditionnels et se développe sur tout le territoire, comme en Bretagne, dans l’Est, dans le Nord, et même dans les banlieues parisiennes. Notre société est confrontée à différents problèmes, il y a un repli sur soi, et le rugby, c’est du lien social. Le geste fondateur du rugby, c’est la passe. Et la passe est le féminin du mot pas. Faire un pas, c’est aller vers l'autre. Le rugby, c’est le sport collectif par excellence. Et les gens le ressentent. Voilà pourquoi ils aiment faire la fête », avance Jacques Rivoal. Et de conclure : « Le rugby reste un des seuls sports où l’on ne sépare pas les spectateurs dans le stade. Le lien social du rugby est exceptionnel. »

20 pays répartis dans 4 poules Le Mondial 2023 sera donc composé de 20 pays répartis dans 4 poules : Groupe A : Nouvelle-Zélande, France, Italie, Uruguay, Namibie.

Groupe B : Afrique du Sud, Irlande, Écosse, Tonga, Roumanie.

Groupe C : Pays de Galles, Australie, Fidji, Géorgie, Portugal.

Groupe D : Angleterre, Japon, Argentine, Samoa, Chili. Le match d’ouverture aura lieu au Stade de France avec une affiche qui opposera la France à la Nouvelle-Zélande.







