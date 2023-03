Boxe: blessé à une main, Naoya Inoue reporte son combat avec Fulton

Texte par : RFI

Le boxeur japonais Naoya Inoue a indiqué mercredi 22 mars qu'il s'était blessé à une main à l'entraînement et devait reporter en juillet son combat contre l'Américain Stephen Fulton, détenteur des ceintures mondiales WBC et WBO des super-coqs, initialement prévu en mai. Inoue est devenu en décembre le premier champion du monde incontesté des poids coqs depuis 1972 en battant l'Anglais Paul Butler pour ajouter le titre WBO à ses ceintures WBC, WBA et IBF. Il a précédemment été champion du monde dans la catégorie des poids mi-mouches et dans celle des super-mouches et affiche un bilan de 24 victoires (21 KO).