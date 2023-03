Foot: face aux Pays-Bas, l’équipe de France ouvre une nouvelle page

L’équipe de France va disputer, face aux Pays-Bas ce vendredi 24 mars, son premier match depuis la finale perdue face l’Argentine au Qatar. C’est un nouveau départ, une nouvelle ère qui commence après les retraites de trois cadres, l’avènement de Kylian Mbappé comme capitaine, et l’éclosion de Randal Kolo Muani.

Une page s’est véritablement tournée pour l’équipe de France au soir du 18 décembre 2022 et la finale perdue contre l’Argentine. Trois mois plus tard, beaucoup d’acteurs principaux ne sont plus là, d’autres vont avoir un nouveau rôle, plus grand. Il y a eu le départ subi du président de la Fédération, Nöel Le Graet, mais sur le terrain, c’est le départ à la « retraite » des cadres comme Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane qui marque sans nul doute une rupture et lance une nouvelle ère à presque tous les postes, particulièrement derrière.

Un brassard qui divise ?

Chez les gardiens, Mike Maignan, 27 ans, va ainsi hériter du statut de gardien N.1 en équipe de France. L’ancien portier de Lille, aujourd’hui à l’AC Milan, avait manqué la Coupe du monde au Qatar pour cause de blessure. Il apparait déjà comme inamovible en attendant que Didier deschanmps tranche sur le numéro 2 entre Alphonse Areola, souvent appelé, et Brice Samba qui est sur la liste des Bleus pour la première fois de sa carrière.

En défense, le principal chantier pourrait être le remplacement de Raphaël Varane qui a décidé de se retirer à 29 ans. Mais Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano ont montré qu’ils pouvaient assurer l’axe de la défense et prendre la succession de l’ancien joueur du Real Madrid.

L’autre révolution chez les Bleus est assurément le brassard de capitaine qui sera désormais porté par Kylian Mbappé. L’attaquant de 24 ans (66 sélections, 36 buts), leader technique sur le terrain et dont la voix porte également dans le vestiaire, a été choisi pour remplacer Hugo Lloris. Choix logique, mais qui aurait fait quand même grincer des dents, particulièrement celles d’Antoine Griezmann, « promu » vice-capitaine.

« RKM » ou « Super Giroud » ?

Au front, quand il a fallu défendre la gestion du droit collectif à l'image ou Zinédine Zidane, « attaqué » par le président de la FFF, le joueur du PSG ne trouvera certainement pas le brassard trop lourd pour lui.

Le nouveau capitaine attend de savoir avec qui il sera associé en attaque : l’inusable Olivier Giroud (36 ans) ou le prometteur Randal Kolo Muani ? « RKM » appelé au dernier moment en renfort pour le Mondial, en remplacement de Nkunku, frappe très fort à la porte de l’attaque. Auteur d’un but dans le tournoi, où il a manqué la balle du titre en fin de partie contre l'Argentine, l’ex-joueur de Nantes a vu sa cote en bleu grossir à une vitesse folle. « Je ne lui mets pas une étiquette de titulaire indiscutable, mais il a plus d'arguments en sa faveur aujourd'hui plutôt qu'avant la Coupe du monde », confie Didier Deschamps.

Avec Maignan et Mbappé, Kolo Muani sera sûrement l’un des joueurs les plus scrutés face aux Pays ce vendredi à 19h45 TU pour le lancement des éliminatoires de l’Euro 2024.

