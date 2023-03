Foot: l'ex-international allemand Mesut Özil annonce sa retraite

Mesut Ozil REUTERS/Edgar Su

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'ex-international allemand, champion du monde 2014, Mesut Özil, joueur du club turc de Basaksehir, a annoncé mercredi prendre sa retraite à l'âge de 34 ans. Le milieu de terrain, qui avait claqué, après le Mondial 2018, la porte de la sélection allemande sur fond d'accusations de racisme, a annoncé se « retirer immédiatement du football professionnel » dans un message publié sur Twitter. « Ces derniers mois et dernières semaines, après avoir souffert de plusieurs blessures, il est devenu de plus en plus clair qu'il était temps pour moi de quitter ce grand monde du football », a expliqué Mesut Özil. L'ancien joueur du Werder Brême, du Real Madrid et d'Arsenal a connu des dernières années difficiles en club. Il s'était engagé en juillet dernier avec Basaksehir pour une saison, après un passage délicat à Fenerbahçe. Le joueur, qui a débuté sa carrière professionnelle en Bundesliga avec Schalke 04, avait été vivement critiqué en Allemagne après avoir posé avec le président turc Recep Tayyip Erdogan en mai 2018, peu avant la Coupe du monde en Russie. Dénonçant des attaques « racistes », il avait annoncé prendre sa retraite internationale après le Mondial-2018.