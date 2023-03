Tennis: blessée aux côtes, Iga Swiatek se retire de l'Open de Miami

La Polonaise Iga Swiatek. AP - Charles Krupa

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La numéro 1 mondial et tenante du titre Iga Swiatek s'est retirée de l'Open de Miami mercredi 22 mars en raison d'une blessure aux côtes, ont annoncé les organisateurs et la joueuse. « Vous vous rappelez qu'à Doha je souffrais d'une très forte infection », a expliqué Swiatek dans un communiqué. « J'arrivais à jouer, mais en raison d'une violente quinte de toux, je me suis blessée aux côtes. Nous avons réussi à gérer la situation et j'ai continué à jouer tant que cela était sans conséquence pour ma santé ». « Depuis, nous avons analysé les données et mon médecin a finalement donné son diagnostic. Malheureusement, je souffre toujours, et je ne peux plus participer à la compétition », a-t-elle continué. Swiatek avait été sèchement éliminée la semaine dernière en demi-finales du WTA 1000 d'Indian Wells par la Kazakhe et future gagnante du tournoi, Elena Rybakina, et avait alors révélé avoir été gênée « au niveau des côtes » durant le match.