Foot: l’UEFA ouvre une enquête contre le FC Barcelone

Le FC Barcelone entend organiser les élections pour la succession de Josep Bartomeu en fin d'année DPA/AFP/Archives

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'UEFA, instance du foot européen, a annoncé jeudi 23 mars l'ouverture d'une enquête concernant une « éventuelle violation du cadre juridique » de l'instance par le FC Barcelone dans le cadre du scandale de l'arbitrage impliquant le club catalan. Le FC Barcelone et certains de ses dirigeants ont été inculpés le 10 mars par la justice espagnole pour « corruption », « abus de confiance » et « faux en écritures de commerce » dans l'affaire des versements d'argent suspects à Jose Maria Enriquez Negreira, ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol, également poursuivi. Ces poursuites, décidées par le parquet de Barcelone, visent le Barça en tant que personne morale, ainsi que Josep Maria Bartomeu, à la tête du club entre 2014 à 2020, et Sandro Rosell, président entre 2010 et 2014. Oscar Grau et Albert Soler, membres de l'ancienne équipe de M. Bartomeu, sont également poursuivis.