Football: Cristiano Ronaldo bat le record de sélections internationales avec 197 capes

Le Portugais Cristiano Ronaldo lors du match remporté difficilement contre le Ghana, le 24 novembre 2022 à Doha au Qatar. REUTERS - HANNAH MCKAY

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record mondial de sélections en équipe nationale masculine en disputant son 197e match avec le Portugal face au Liechtenstein jeudi 23 mars à Lisbonne pour les qualifications à l'Euro 2024. L'attaquant de 38 ans, évoluant dans le club saoudien d'Al-Nassr, était titulaire au coup d'envoi de cette première rencontre de la campagne qualificative de la Seleção vers le championnat d'Europe organisé en Allemagne et a ainsi doublé le Koweïtien Bader Al-Mutawa (196) avec qui il partageait ce record jusqu'alors. En bientôt 20 ans de carrière internationale, le capitaine portugais a affronté 70 nations différentes et participé à toutes les grandes compétitions internationales depuis l'Euro 2004, soit cinq Championnats d'Europe et cinq Coupes du monde. Il a remporté les deux premiers trophées majeurs de l'histoire de son pays : l'Euro-2016 et la Ligue des nations 2019. Le quintuple Ballon d'or détenait déjà le record du monde de buts en sélection depuis le 1er septembre 2021 en dépassant, grâce à un doublé face à l'Irlande, l'Iranien Ali Daei et ses 109 réalisations. Cristiano Ronaldo a signé son premier but international face à la Grèce, en ouverture de l'Euro-2004 organisé au Portugal.