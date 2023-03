Foot: le Bayern Munich se sépare de son entraîneur Nagelsmann, remplacé par Tuchel

Julian Nagelsmann. POOL/AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Bayern Munich a décidé vendredi 24 mars de se séparer de son entraîneur Julian Nagelsmann, et de le remplacer par Thomas Tuchel pour un contrat jusqu'à l'été 2025, à quelques jours d'un mois d'avril décisif pour la saison des Munichois. Transféré en Bavière à l'été 2021 en provenance du RB Leipzig pour un montant estimé entre 20 et 25 millions d'euros, Nagelsmann, sous contrat jusqu'à l'été 2026, est suspendu de ses fonctions par la direction du Bayern, précise le club. Thomas Tuchel doit diriger son premier entraînement dès lundi prochain à la Säbener Strasse, alors qu'une grande partie de ses joueurs seront encore avec leurs sélections nationales. Nagelsmann n'aura donc passé qu'un peu moins de deux saisons au Bayern, avec le titre national la saison passée, mais aussi une élimination au 2e tour de la Coupe d'Allemagne et en quarts de finale de C1 contre les Espagnols de Villarreal. Vainqueur de la Ligue des champions à l'été 2021 avec Chelsea, Thomas Tuchel a souvent été cité pour devenir l'entraîneur du Bayern Munich. À l'été 2018, il s'était finalement engagé pour le Paris SG. Ses aventures à Dortmund, au PSG et à Chelsea se sont terminées à chaque fois par un licenciement.