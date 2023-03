Football: nouvelle offre record des Qatariens pour le rachat de Manchester United

Le cheikh qatarien Jassim Bin Hamad al-Thani et le milliardaire britannique Jim Ratcliffe ont chacun déposé une deuxième offre pour le rachat de Manchester United. © AFP / OLI SCARFF

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les Qatariens, favoris pour le rachat de Manchester United, ont déposé une nouvelle offre dans la nuit du 24 au 25 mars, ont rapporté l'agence Press Association et le Guardian ce 25 mars. Les candidats connus au rachat du club sont désormais trois : en plus du camp qatarien mené par le cheikh Jassim Bin Hamad al-Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB), le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, patron du groupe pétrochimique INEOS, et l'homme d'affaires finlandais Thomas Zilliacus sont également en lice dans les négociations. Selon les médias britanniques, les offres des Qatariens et de Jim Ratcliffe avoisineraient les 5 milliards de livres, soit environ 5,7 milliards d'euros. Une somme synonyme de record mondial pour un club de sport collectif, mais néanmoins en deçà des 6 milliards demandés par la famille Glazer, actuelle propriétaire du club.