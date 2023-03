Karaté: les Français Steven Da Costa et Mehdi Filali sacrés champions d'Europe

Steven Da Costa lors de la finale du karaté en -67 kg aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. © AFP / ALEXANDER NEMENOV

Texte par : RFI Suivre

Le Français Steven Da Costa a été sacré champion d'Europe en -67 kg en battant le Grec Dionysios Xenos ce samedi 25 mars à Guadalajara, en Espagne. À 26 ans, il remporte son troisième titre continental individuel après ceux de 2016 et 2019, auxquels s'ajoutent deux titres de champion du monde en 2018 et 2021 et une médaille d'or olympique à Tokyo en 2021. Un autre Français, Mehdi Filali, a également été couronné plus tôt dans la journée en -84 kg en s'imposant face à un autre Grec, George Tzanos. Sport additionnel lors des JO de Tokyo en 2021, le karaté ne figurera pas au programme des Jeux olympiques de Paris en 2024.