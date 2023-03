Gand-Wevelgem: le numéro de Wout Van Aert, la victoire de Christophe Laporte

Christophe Laporte a remporté la classique Gand-Wevelgem ce dimanche 26 mars. Le Français a passé la ligne d’arrivée main dans la main avec le Belge Wout Van Aert, homme le plus fort du jour.

Sous un temps de chien, il y avait lui, et les autres. Wout Van Aert s’est encore illustré ce dimanche sur la classique Gand-Wevelgem. À cinquante-cinq kilomètres de l’arrivée, le Belge a secoué le cocotier, sur les pavés glissants du Mont Kemmel, grande difficulté du jour, où seul son coéquipier Christophe Laporte a réussi à prendre la roue de celui qui compte notamment neuf victoires d’étape sur le Tour de France. Van Aert a eu aussi l’honneur de porter le Maillot jaune et le Mailllot vert du meilleur sprinteur. En 2022, il avait été désigné super-combatif de la 109e édition de la Grande Boucle.

« Il m’a demandé si je voulais gagner, il connaissait la réponse »

Grand seigneur, Van Aert a offert la victoire à Christophe Laporte, qui avait été battu l’an passé par l'Érythréen Biniam Girmay. Laporte est le quatrième Français à s'imposer à Wevelgem après Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Philippe Gaumont en 1997. « Il m’a demandé si je voulais gagner, il connaissait la réponse. Il était plus fort que moi aujourd’hui, je le remercie. C’est un grand champion. C’est un rêve de gamin de gagner une classique et je suis très fier et heureux. Il faut beaucoup de sacrifices pour en arriver là », a commenté Christophe Laporte. Vainqueur d'une étape lors du dernier Tour de France, Laporte a signé entre Ypres et Wevelgem, son plus beau succès dans une course d'un jour.

Vendredi, Wout Van Aert avait remporté l'E3 Classic au terme d'un fabuleux spectacle en dominant au sprint ses deux grands rivaux, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar. Déjà vainqueur il y a un an à Harelbeke, le spécialiste du cyclo-cross, il est triple champion du monde, s'est rassuré en signant son premier succès de la saison.

À une semaine du Tour des Flandres (2 avril), deuxième Monument de la saison après Milan-Sanremo, Wout Van Aert semble être un des principaux favoris. Deuxième derrière son grand rival Mathieu van der Poel en 2020, Wout Van Aert rêve d’accrocher son nom au palmarès de la Ronde, qui existe depuis 1913.

