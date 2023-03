Rugby: l'organisation du Mondial 2023 espère un climat social «apaisé» en France à la rentrée

Le Français Julien Marchand dans la tenaille italienne. REUTERS - GUGLIELMO MANGIAPANE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Jacques Rivoal, président du comité d'organisation de la Coupe du monde 2023 de rugby, a dit lundi 27 mars espérer que le climat social autour de la réforme des retraites se sera « apaisé » d'ici le début de la compétition, qui aura lieu en France du 8 septembre au 28 octobre. « On prépare une Coupe du monde, il faut prendre en compte son environnement, mais on est confiant dans le fait que les gens se retrouveront pour faire la fête pendant deux mois », a déclaré Jacques Rivoal en indiquant que ses équipes travaillaient « très étroitement avec les services de l'État » en matière de sécurité et de mobilité, sans pour autant s'en alarmer outre-mesure. « On n'est pas très inquiet, d'autant plus que dans le rugby, il n'y a à ma connaissance pas eu un seul match avec des débordements », a-t-il souligné.