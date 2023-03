Rugby: la star écossaise Stuart Hogg prendra sa retraite après la Coupe du monde

Scotland full-back Stuart Hogg has been named as captain for the Six Nations campaign AFP/File

Stuart Hogg, star du rugby écossais, a annoncé lundi 27 mars qu'il raccrocherait les crampons après la Coupe du monde cet automne en France (8 septembre-28 octobre), estimant que les exigences physiques de ce sport sont devenues trop lourdes pour lui. L'arrière, qui aura 31 ans en juin, a décroché sa 100e sélection lors du Tournoi des six nations contre l'Irlande (défaite 22-7 le 12 mars), mais s'est blessé et a manqué le dernier match contre l'Italie. Hogg, qui a signé son premier contrat professionnel avec les Glasgow Warriors en 2011, a fait ses débuts avec l'Écosse l'année suivante lors du Tournoi des six nations. Il a été désigné meilleur joueur de cette compétition en 2016 et 2017 et a également été sélectionné pour une tournée des Lions britanniques et irlandais à trois reprises (2013, 2017 et 2021). Le natif de Melrose a connu le succès en club en remportant le Pro12 en 2015 avec Glasgow et en signant un doublé championnat d'Angleterre-Coupe d'Europe avec Exeter en 2020. La Coupe du monde de cette année en France sera sa troisième s'il y participe.