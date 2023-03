Football: après ses exploits à l'étranger, Hervé Renard en quête de succès à la tête des Bleues

Hervé Renard a été officiellement nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'en août 2024, a annoncé ce jeudi 30 mars la Fédération française de football (FFF). Il succède à Corinne Diacre et arrive à la tête des Bleues à seulement quelques mois de la prochaine Coupe du monde.

L'homme des miracles face à un nouveau défi. Quelques jours après avoir démissionné de son poste de sélectionneur de l'Arabie saoudite, Hervé Renard a été nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine jusqu'en août 2024. Une première pour le technicien français, qui jouit d'une solide réputation sur le continent africain et au Moyen-Orient, mais n'a pas fait l'unanimité en France par le passé et n'a encore jamais dirigé d'équipe féminine.

Décrit comme « humble » et « bûcheur », une image qui contraste avec son allure charismatique et sa fameuse chemise blanche, Hervé Renard débarque à la tête des Bleues à seulement quelques mois de la prochaine Coupe du monde féminine, organisée du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il devra surtout réussir à apaiser un groupe de joueuses fragilisé par la fronde de plusieurs de ses cadres – dont la capitaine Wendie Renard – qui se sont mises en retrait de la sélection pour protester contre le management de Corinne Diacre, la sélectionneuse en poste depuis 2017, et aboutissant finalement à son limogeage.

Pour l'épauler dans sa mission, le Français devrait être aidé d'un staff plus rôdé que lui au quotidien du football féminin. Selon des sources proches du dossier, l'ex-adjoint de Diacre, Eric Blahic, ainsi que son adjoint de confiance Laurent Bonadéi, qui l'accompagnait déjà en Arabie saoudite, devraient en faire partie. La première liste du nouveau sélectionneur sera dévoilée dès ce vendredi 31 mars en vue des matches amicaux contre la Colombie, le 7 avril à Clermont-Ferrand, et le Canada, le 11 avril au Mans.

Un palmarès exceptionnel en Afrique

À 54 ans, celui qui n'a jamais réussi à s'imposer dans l'Hexagone, notamment après des passages peu concluants à Sochaux (2013-2014) et Lille (2015), revient auréolé d'un palmarès impressionnant décroché sur le continent africain. Après sa rencontre avec Claude Le Roy, le « Sorcier blond » du football africain, Hervé Renard devient son adjoint à la tête de l'équipe nationale du Ghana en 2007 et voit sa carrière prendre un tournant majeur. « Elle a changé mon destin », avoue lui-même le technicien français.

Il s'émancipe rapidement de son mentor et devient sélectionneur de la Zambie, avec laquelle il réussit l'exploit de remporter la Coupe d'Afrique des nations en 2012, la toute première de l'histoire du pays. Il récidive à la tête de la Côte d'Ivoire en 2015 et est sacré pour la seconde fois dans la compétition, devenant le premier entraîneur à remporter deux éditions de la CAN avec deux sélections différentes.

Il dirige également l'équipe nationale du Maroc lors de la Coupe du monde 2018, et plus récemment celle de l'Arabie saoudite lors du Mondial 2022 au Qatar, au cours duquel il marque à nouveau les esprits en surprenant l'Argentine (2-1) avec les Faucons. « Je n'ai pas fait la carrière de joueur dont j'aurais rêvé. J'ai essayé de me rattraper en tant qu'entraîneur », résume ce meneur d'hommes qui place le collectif au-dessus de tout.

🏆 #beINFWC2022

🇸🇦🤯 Retrouvez l'incroyable discours de Hervé Renard à la mi-temps d'Argentine - Arabie Saoudite...

🗣️ "Sortez votre téléphone pour prendre une photo avec Messi !!!"

💪 La suite de ce match appartient à l'Histoire... pic.twitter.com/FjOO0vo2lN — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 25, 2022

Le globe-trotteur français s'attaque maintenant à un nouveau sommet : mener enfin l'équipe de France féminine vers la gloire, après ses échecs lors de la Coupe du monde 2019, battue 1-2 par les États-Unis en quart de finale, et de l'Euro 2022, où les Bleues ont été éliminées en demi-finale par l'Allemagne (1-2).

Pour cela, Hervé Renard devra prouver sa capacité à gérer un groupe en pleine tempête et réussir l'éventuelle réintégration des internationales frondeuses. Le sort de certaines joueuses majeures longtemps écartées par Diacre, comme l'attaquante lyonnaise Eugénie Le Sommer ou la gardienne du PSG Sarah Bouhaddi, est également au centre des interrogations. Après avoir tout prouvé à l'étranger, Hervé Renard espère aujourd'hui enfin devenir prophète en son pays.

