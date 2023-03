JO 2024: entre 140 et 170 bateaux pour la cérémonie d'ouverture, selon le préfet de région

Entre 140 et 170 bateaux seront engagés pour transporter 10 000 athlètes lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 à Paris, une parade nautique inédite sur la Seine, a affirmé jeudi 30 mars le préfet de région Marc Guillaume. « C'est un immense défi qui va être de faire partir 140 à 170 bateaux de l'est parisien, à la limite d'Ivry, et de les faire arriver depuis le pont d'Austerlitz jusqu'au Trocadéro », 6 km plus à l'ouest, a indiqué le représentant de l'État lors d'un point devant le conseil régional d'Ile-de-France. Entre le souhait d'offrir au monde un événement hors norme et l'impératif de sécurité, la préparation de la parade s'avère un casse-tête pour les organisateurs. Comme le nombre de spectateurs (de 400 000 à 600 000), le nombre de bateaux fait lui aussi l'objet de discussions.