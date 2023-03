Basket: Adama Sanogo, au nom du Mali

Portrait

Brillant lors de la March Madness, le tournoi universitaire de basket-ball américain, le pivot Malien de Connecticut Adama Sanogo a l’opportunité d’entrer dans l’histoire ce week end et devenir peut-être le premier joueur de son pays à remporter l’une des compétitions les plus suivies aux États-Unis. Arrivé de ce côté l’Atlantique à l’adolescence, le natif de Bamako en veut toujours plus, et vise les sommets. Portrait de l’un des plus grands espoirs du basket africain.

Samedi 25 Mars. 20h40, T-Mobile Arena de Las Vegas. Au milieu du terrain, hilare, Adama Sanogo répond aux questions du reporter de CBS Sport, l’une des chaînes de télévision nationale, après avoir aidé son équipe de Connecticut à écraser l’un des favoris du tournoi, Gonzaga (82-54). L’université basée à Storrs, à environ 150 kilomètres au nord de New York, crée la sensation depuis le début du tournoi final universitaire, et son intérieur Malien casse la baraque, et se positionne comme favori pour être élu meilleur joueur de la compétition. Mais pour en arriver là, le jeune espoir du continent africain a mis les bouchées doubles, déterminé à réussir, pour son pays, et sa famille.

Né à Bamako en 2002

Adama Sanogo est né à Bamako en 2002, et grandi dans un milieu modeste avec sa sœur et son frère. Ses parents, Cheick Na et Awa, travaillent dur pour subvenir aux besoins de la famille, et le jeune Adama, amoureux du ballon rond, se tourne vers le basket, et tape dans l’œil de recruteurs en 2016, lors d’un camp organisé par Cheick Diallo, l’ancien joueur NBA passé par les New Orleans Pelicans. « Il avait déjà quelque chose de spécial pour un jeune de seulement 14 ans », se souvient Tidiane Dramé, son mentor, « je l’ai donc invité au camp de ma fondation Mali Hope, pour qu’ils se frottent à d’autres talents, et il a pu démontrer l'étendu de son potentiel : il courait partout, il jouait dur, et il sentait déjà vraiment bien le jeu. Adama devait voir ailleurs, et tenter le coup de l’autre côté de l’Atlantique ».

Dès la fin de l’année 2017, Dramé prend Sanogo sous son aile et envoi son jeune compatriote aux États-Unis, à Centereach, à une soixantaine de kilomètres de New York, pour qu’il évolue au lycée de Our Savior New American, où joue Jonathan Kuminga, le jeune Congolais actuellement aux Golden State Warriors. Cette institution catholique possède l’une des meilleures équipes de basket-ball du pays, et Sanogo s’adapte très rapidement à sa nouvelle vie.

« J’étais encore très jeune, mais je savais que cette opportunité pouvait changer ma vie », précise le jeune pivot. « Je me suis donc attelé à travailler dur et à donner le maximum pour réussir, en ayant la motivation de ma famille au pays et mon envie d’écrire ma propre histoire, de vivre mon rêve américain ». Après deux ans au lycée, il reçoit quelques offres d’universités, et décide de rejoindre Connecticut, l’une des plus prestigieuses du pays, en 2020. Sanogo y est attendu comme un joueur de complément, mais le Malien est un joueur ambitieux.

Le titre comme objectif, puis la NBA en ligne de mire

Dès les premières semaines à UConn, Sanogo impressionne, et prend la place de Josh Carlton, le pivot titulaire, dans le cinq majeur. « Dès que je suis arrivé ici, je me suis mis en mode "mission", je voulais montrer de quoi j’étais capable sans attendre » , affirme-t-il. Ni une, ni deux, il devient l’un des favoris des fans, qui adore sa combativité, mais aussi ses mains de velours, lui qui possède un arsenal offensif à faire pâlir les meilleurs intérieurs du pays.

Lors de sa première saison, il aide les siens à remporter 25 matchs. Lors de sa deuxième année sur le campus, il hausse encore son niveau de jeu, et se voit être sélectionné dans l’équipe type de la Big East, l’une des conférences les plus compétitives du pays. Après une élimination prématurée lors de la March Madness 2022, Sanogo rentre un peu au pays durant l’été pour voir sa famille, se ressourcer et organiser un camp de basket. « Ça m’a fait un bien fou, et je suis revenu plus tôt que prévu pour me remettre à travailler et préparer la saison 2022-2023 au mieux, précise-t-il. J'en veux toujours plus, et toujours continuer à progresser ».

« C’est tout Adama ça, sourit Dramé, il a faim, il veut réussir et met tous les atouts de son côté pour avancer et devenir le meilleur joueur possible. Il sera toujours le premier à venir s'entraîner, le dernier à partir. Il fait des heures supplémentaires à la salle tout le temps ! ».

Élu dans le meilleur cinq de sa conférence

Lors de la saison en cours, il explose tout sur son passage. Il est élu dans le meilleur cinq de sa conférence, et reste en course pour être élu meilleur pivot du pays. Il figure aussi comme le favori pour être élu meilleur joueur de la March Madness, avec des moyennes de 18 points, 11 rebonds et 3 passes par match depuis le début du tournoi que UConn domine de la tête et des épaules. Les grands médias américains (ESPN, CBS Sports) parlent de lui, mais l’espoir malien veut le titre de champion.

« On a rendez-vous avec l’histoire samedi face à Miami en demi-finale. Je veux ramener le titre à la maison, et j’ai déjà préparé mon drapeau Malien dans ma valise, sourit-il, je veux gagner pour mon pays, pour l’Afrique et continuer mon chemin ». Prochaine étape : la NBA. La légende Shaquille O’Neal dit qu’il « mange tout le monde dans la raquette », et nombreux sont les scouts qui suivent de près ce que le Malien réalise en ce mois sacré du basket universitaire. « Chaque chose en son temps, mais de nombreux recruteurs NBA viennent prendre des informations, et aiment beaucoup ce qu’ils voient », confirme Dramé, serein pour l’avenir de son poulain, qui devrait voir son nom être appelé en juin prochain lors de la prochaine Draft.

