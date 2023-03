Foot-Bleues: Hervé Renard rappelle Wendie Renard et Eugénie Le Sommer

Hervé Renard, le nouveau sélectionneur des Bleues en remplacement de Corinne Diacre, s'est dit focalisé « sur le présent » et a estimé que sa nomination était « une page qui se tourne », vendredi 31 mars, lors de sa première conférence de presse. Hervé Renard a rappelé Wendie Renard et Eugénie Le Sommer.

Publicité Lire la suite

« Il n'y rien qui remplace les grandes compétitions dans le football. Là on est servi avec la Coupe du monde et les JO. Je pense qu'il y a un groupe de qualité et qu'ensemble on peut faire de belles choses », a commenté le nouveau sélectionneur des Bleues, nommé jeudi après le limogeage de Corinne Diacre à la suite d'une fronde interne. Hervé Renard sera accompagné par Eric Blahic qui fait son retour dans le staff des Bleues. Il avait été aux côtés de Corinne Diacre entre 2020 et 2021.

Hervé Renard, qui veut atteindre au minimum le dernier carré du prochain Mondial, a rappelé Wendie Renard et Eugénie Le Sommer pour le prochain rassemblement en vue des matches amicaux de préparation au Mondial 2023 contre la Colombie et le Canada, les 7 et 11 avril à Clermont et au Mans. Les deux joueuses s’étaient mises en retrait de l'équipe de France féminine. « Ce qui s'est passé avant, je n'étais pas là, ça ne me regarde pas, je me focalise sur le présent, le futur », a-t-il déclaré. « Il faut que le foot féminin français franchisse un palier », a indiqué Hervé Renard.

« Notre ambition collective dépasse le changement de sélectionneur »

La Coupe du monde féminine est imminente et se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. Les Etats-Unis sont tenants du titre. « Il fallait que le sélectionneur ait une expérience du haut niveau et qu'il soit charismatique. À l'unanimité le nom d'Hervé Renard s'est imposé », a dit Philippe Diallo, président de la FFF. Et d’ajouter: « Notre ambition collective dépasse le changement de sélectionneur. Il y a une volonté de faire franchir au football féminin et sa sélection une marche supplémentaire. »

Jean-Michel Aulas se réjouit de l’arrivée de l’ancien sélectionneur de la Zambie, de la Côte d’Ivoire ou de l’Arabie saoudite. « Je connais depuis très longtemps Hervé. Quand j'ai su qu'il envisageait réellement de venir, ça a été un élément déterminant de notre focus », a commenté le président de l’Olympique lyonnais.

L'ex-sélectionneur de l'Arabie saoudite n'a démissionné que mardi soir de son ancien poste pour revenir au bercail en vue de la Coupe du monde féminine, puis des Jeux olympiques de Paris 2024.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne