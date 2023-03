Tennis: les Russes et Biélorusses pourront jouer à Wimbledon en 2023

Wimbledon a craqué : sous la pression de l'ATP et de la WTA, les organisateurs du tournoi londonien ont annoncé vendredi accepter « sous conditions » la participation des Russes et Biélorusses cette année malgré la poursuite de la guerre en Ukraine, appliquant ainsi la politique des autres épreuves du Grand Chelem. « Notre intention actuelle est d'accepter la participation des joueurs russes et biélorusses à condition qu'ils concourent comme des athlètes neutres et qu'ils remplissent les conditions voulues », a écrit l'All England Lawn Tennis Club (AELTC) dans un communiqué. Les organisateurs précisent qu'il « leur sera interdit d'exprimer leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine » et que les joueurs « recevant des aides financières » de la Russie ou du Bélarus pour participer au tournoi ne seront pas admis sur le gazon londonien.