Football: le Bayern de Tuchel corrige Dortmund et reprend la tête de la Bundesliga

Le Français Kingley Coman, buteur contre Dortmund, félicité par ses coéquipiers. AFP - KERSTIN JOENSSON

Pour la première de Thomas Tuchel sur le banc munichois, le Bayern a surclassé samedi le Borussia Dortmund (4-2), une démonstration à l'Allianz Arena qui permet aux Bavarois de reprendre les commandes du championnat. En tête de la Bundesliga avant cette 26e journée, Dortmund cède le fauteuil de leader au Bayern à huit matches de la fin de la saison. À la 13e minute, sur une ouverture de Dayot Upamecano pour Leroy Sané, Kobel a complètement manqué sa sortie, laissant la balle rouler pour un but de 60 mètres, à 20% pour le défenseur central français, à 10% pour l'attaquant allemand, et à 70% pour le portier suisse. La ligue a d'ailleurs curieusement accordé le but à Kobel contre son camp. Cinq minutes plus tard, sur un corner de Joshua Kimmich, Matthijs De Ligt s'est élevé au-dessus de Nico Schlotterbeck pour dévier vers Thomas Müller qui a poussé la balle dans le but de la cuisse droite. Et à la 23e minute, c'est sur un tir de Sané que Kobel a raté son arrêt, repoussant dans les pieds du capitaine munichois, qui n'en demandait pas autant pour inscrire son 25e but en Bundesliga. En seconde période, Kingsley Coman a alourdi l'addition (50e). Les réductions du score par Emre Can sur penalty à la 72e et Donyell Malen (90e) ont permis à Dortmund de sauver l'honneur.