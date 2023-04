Bokondji Imama, rêves de glace pour l'histoire

Portrait libre

À 26 ans, Bokondji Imama est devenu la saison dernière le premier joueur Africain francophone à évoluer en NHL, le championnat de hockey sur glace nord-américain, la meilleure ligue du monde de la discipline.

De notre correspondant à New York,

Tempe, banlieue de Phoenix, Arizona. 22 avril 2022. La Mullett Arena, l’antre des Arizona Coyotes de NHL, est à moitié pleine, mais les quelque 4 000 fans présents assistent à une première historique. Avec son numéro 15 floqué sur le dos, le joueur d’origine congolaise Bokondji Imama devient le tout premier hockeyeur d’Afrique francophone à fouler la glace d’une rencontre de la plus grande ligue du monde de la discipline. Pour continuer à marquer un peu plus l’histoire, dès le lendemain, il marque son tout premier but face à St. Louis, devant sa famille qui avait fait le déplacement pour l’occasion. « Ce moment-là, j’ai ressenti de telles émotions fortes, une telle joie après tout le chemin parcouru depuis que j’ai mis pour la première fois des patins aux pieds. J’étais tellement fier, tellement heureux, ça reste l’un des meilleurs jours de ma jeune vie jusqu’à présent ! » sourit-il.

Né à Montréal en août 1996, et fils d’immigrés venus de la République démocratique du Congo, Bokondji Imama trouve rapidement ses premiers amours dans le sport. Il pratique pas moins de cinq disciplines durant son enfance, du football à l’athlétisme, en passant par le basketball entre autres, et découvre le hockey sur glace à l’âge de 9 ans, dans une région où ce sport est érigé en religion. « J’ai été motivé par mon père et aussi par le contexte, car le hockey est présent partout au Québec et dans les quatre coins du pays, donc c’est difficile de ne pas s’y essayer ! rigole-t-il. Je me suis rapidement senti à l’aise sur la glace, et la passion pour ce sport a très rapidement grandi en moi, je sentais que j’avais un potentiel à développer et quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond. »

« Boko », comme les gens le surnomment, fait ses classes dans les ligues régionales et devient rapidement un phénomène, faisant parler de lui par ses actions de classe sur les patinoires chaque weekend. À l’âge de 15 ans, il évolue déjà dans l’une des meilleures académies du pays, les Drakkars de Baie-Cormeau, et les recruteurs de la NHL le suivent de près, impressionné par son jeu et son physique imposant. « J’ai réalisé à ce moment que je pouvais jouer au plus haut niveau et j’ai redoublé d’efforts pour me faire drafter [recruter] par une franchise de la National Hockey League. J’ai passé beaucoup d’heures à la salle de sport, sur la glace et j’ai pu enfin m’ouvrir les portes de la ligue la plus compétitive du monde », se rappelle-t-il. Le 27 juin 2015, alors qu’il n’a que 18 ans, son nom est appelé par les Tampa Bay Lightnings, qui le sélectionne à la 180ᵉ position (sixième tour) de la Draft NHL. La première étape de son rêve de glace se réalise.

Un athlète engagé contre les discriminations

Comme il est coutume pour les jeunes prospects draftés, Bokondji Imama est envoyé dans une équipe de ligue mineure pour parfaire sa formation et ainsi être préparé au mieux pour le grand saut en NHL. Il est donc prêté par le Lightning au Saint John Sea Dogs et claque but sur but durant deux saisons avec l’équipe basée dans l’est du Canada. Il est échangé en 2018 aux Los Angeles Kings par Tampa Bay, et l’équipe de la cité des Anges le met en couveuse aux Ontario Reigns, près de Toronto. L'ailier poursuit son apprentissage, mais au printemps 2019, lors d’un match face au Bakersfield Condors, le défenseur Brandon Manning lui profère des insultes racistes, ce qui vaudra cinq matches de suspension au fautif. Le joueur d’origine congolaise poursuit son chemin, mais n’oublie pas. Il est de nouveau échangé en 2021 aux Arizona Coyotes et attend toujours son heure pour débuter dans la meilleure ligue du monde, lui qui enchaîne les saisons de haute volée en ligues mineures. Mais en janvier 2022, un nouvel incident raciste se produit. Le joueur de San José Krystof Hrabik insulte Imama, et la sanction tombe pour le Californien : 30 matches de suspension.

« C’est effrayant de voir que ce genre d’incidents se produit, encore et encore, et que depuis que je suis petit, j’ai été l’objet d’insultes racistes assez fréquemment, se désole « Boko », qui ajoute, « mon père m’a toujours dit de rester fort et de continuer à me battre pour atteindre mes objectifs, mais je ne peux pas rester silencieux sur un problème qu’il y a dans le monde du hockey sur glace : les joueurs noirs sont visés par des insultes et je me dois de lutter contre cela, d’être une voix pour la cause. » Imama crée une fondation qui aide les joueurs issus des minorités et met en place des initiatives pour créer une plateforme de soutien aux joueurs ayant été victimes de discriminations et de racisme.

« Je représente le Congo fièrement ! »

Le jeune hockeyeur est un battant, travaille dur pour sauter chaque barrière qui se présente à lui, et marque l’histoire en avril 2022, pour son plus grand bonheur. « Je sais que j’ai écrit une belle page d’histoire en devenant le premier joueur d’origine Africaine francophone à fouler la glace de NHL, mais je ne me satisfais jamais de seulement cela. Je veux m’inscrire sur la durée, faire la plus longue carrière possible et montrer aux jeunes noirs et africains que chaque rêve est possible. Je représente le Congo fièrement ! » précise-t-il.

Gêné en début de saison 2022-2023 par des blessures, Imama évolue le plus souvent avec la franchise de ligue mineure des Coyotes, les Tucson Roadrunners, mais effectue des passages en NHL, comme la semaine passée pour deux rencontres des Coyotes où il a passé de longues minutes sur la patinoire. « Je sais que mon parcours n’est pas des plus faciles, mais je crois en mon talent et en mon étoile. Je fais tous les sacrifices possibles, je donne tout pour m’installer au top niveau et vivre mon rêve pour longtemps », conclut-il.

