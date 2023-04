Foot: Karim Benzema, un triplé en 7 minutes contre Valladolid

Karim Benzema, triple buteur face à Valladolid. REUTERS - ISABEL INFANTES

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Le Ballon d'Or brille toujours ! Grâce à un triplé en six minutes et trente secondes de Karim Benzema, le Real Madrid a étrillé Valladolid 6-0 dimanche et reste à douze points du FC Barcelone, large vainqueur 4-0 samedi soir à Elche, au terme de la 27e journée du Championnat d'Espagne. Les Merengues ont ouvert la marque avec un but de Rodrygo (22e), puis ont pris le large grâce au triplé de Benzema, de la tête (29e), du droit (32e) puis d'une remarquable reprise acrobatique (36e), avant que Marco Asensio (73e) et Lucas Vazquez (90e+2) ne scellent cette correction. Une victoire qui leur permet de faire le plein de confiance avant la demi-finale retour de Coupe du Roi face au FC Barcelone mercredi au Camp Nou, un match capital pour les hommes de Carlo Ancelotti, défaits 1-0 à l'aller et qui ont laissé échapper les trois derniers clasicos.