Marathon de Paris: l'Éthiopien Abeje Ayana s'impose devant son compatriote Guye Adola

Âgé de seulement vingt ans, l'Éthiopien Abeje Ayana a remporté le marathon de Paris dimanche en 2 h 07 min 15 sec, pour sa première dans cette discipline, en devançant son compatriote Guye Adola, qui était pourtant le favori de l'épreuve. Chez les femmes, c'est Helal Kiprop qui l'a emporté au terme d'une remontée fantastique malgré une météo très défavorable.

Abeje Ayana a lâché Adola, son aîné de douze ans, dans les cinq derniers kilomètres pour signer une victoire retentissante dans ce marathon de Paris, qui consacre son avènement en tant qu'athlète de renommée internationale. Derrière Ayana et Adola (2 h 07 min 30 sec), le Kényan Josphat Boit a pris la troisième place en 2 h 07 min 40 sec.

Grisaille

Disputée sous la grisaille parisienne et dans des conditions rendues difficiles par la pluie et le vent, la course n'a pas pu permettre aux athlètes d'établir de nouveaux records.

Chez les femmes, la Kényane Helal Kiprop a été la première athlète à lâcher dans un petit groupe de tête à cinq kilomètres de l'arrivée, avant e parvenir à rattraper son retard pour gagner le marathon de Paris dimanche en 2 h 23 min 17 sec. Kiprop a devancé les Éthiopiennes Atalel Anmut (2 h 23 min 19 sec) et Fikrte Wereta (2 h 23 min 22 sec).

Un parcours différent

Cette année, les organisateurs avaient effectué un léger changement dans le parcours de 42,195 kilomètres, qui a quitté plus tôt le bois de Boulogne pour rejoindre le XVIe arrondissement. Avant cela, les athlètes ont couru sur l'avenue des Champs-Élysées, sont passés par le bois de Vincennes, puis ont longé la Seine avant de faire une boucle dans le bois de Boulogne pour en finir près de l'Arc de Triomphe. Le marathon olympique de 2024 commencera, lui, à l'Hôtel de Ville puis plongera dans la direction de Versailles avant de revenir à Paris, sur l'esplanade des Invalides.

