Corruption, crises immobilière et sanitaire: la descente aux enfers du football chinois

Pékin a nommé lundi 3 avril une équipe composée de sept dirigeants pour reprendre en main la Fédération chinoise de football. Le président et le vice-président de l'institution sont accusés de corruption alors que le championnat local peine à se remettre de la crise immobilière et de l'épidémie de Covid-19.

Publicité Lire la suite

La liste des dirigeants tombés sous le coup d’une enquête pour corruption ne cesse de s’allonger chaque semaine. Du Zhaocai est le dernier en date. Le vice-président de la Fédération chinoise de football (CFA) rejoint son ancien supérieur, Chen Xuyuan, accusé de « graves violations de la loi », un motif vague et fourre-tout pour signifier qu’il est tombé dans les filets de la campagne anti-corruption qui touche le monde du ballon rond chinois.

Avant lui, en novembre 2022, c’est Li Tie, alors sélectionneur de l’équipe nationale, qui tombait pour la même raison. La nouvelle avait fait grand bruit dans le pays, tant l’ancien milieu de terrain d’Everton est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire du pays. Au total, près d’une dizaine de dirigeants de la fédération chinoise sont sous le coup d’une enquête similaire.

39 clubs ont disparu depuis 2020

Dans le même temps, la Chinese Super League (CSL), le championnat local, ne cesse de perdre des plumes. Depuis 2020 et la propagation de l’épidémie de coronavirus, 39 clubs professionnels chinois ont disparu, à l’instar du Jiangsu Suning FC, qui a mis la clé sous la porte en février 2021. Quelques mois plus tôt seulement, le club détenu par le géant chinois du commerce en ligne Suning – également propriétaire majoritaire de l’Inter Milan en Italie – remportait pourtant le championnat chinois. Le football n’a pas échappé à la paralysie qui a touché le pays, enfermé dans sa stricte politique zéro-Covid. Pendant près de trois ans, les rencontres de la CSL se sont déroulées à huis clos et dans des bulles sanitaires.

Guangzhou City announce operation suspension on Wednesday evening after failing to get permission to play in the 2023 Chinese football league. The announcement was issued at 6:23 pm. It symbolizes the date when the club started operation in Guangzhou: June 23, 2011. pic.twitter.com/GHv1uMnDi6 — Titan Sports Plus (@titan_plus) March 30, 2023

Fin mars, huit clubs ont été bannis des ligues professionnelles de football par les instances nationales pour des salaires impayés ou des « irrégularités financières » Parmi ces équipes, deux d’entre elles ont cessé leurs opérations : le Shaanxi Chang’an Athletic FC et le Guangzhou City FC. Ce dernier est financé par R&F Properties, un promoteur immobilier. Longtemps robuste, le secteur a été un des grands argentiers du football chinois, mais l’immobilier s’est effondré, laissé des millions de propriétaires sur le carreau et plombé l’économie chinoise.

► À lire aussi : Chine: dans le sillage de la chute du géant de l'immobilier Evergrande, l'économie vacille

Symbole de la fin de l’âge d’or de cette union entre immobilier et football, le Guangzhou FC, l’autre ville de Canton, a été relégué l’an dernier au deuxième échelon national. Autrefois appelé Guangzhou Evergrande, du nom de l’énorme conglomérat immobilier, l’équipe entraînée par Fabio Cannavaro ou Marcello Lippi – respectivement capitaine et entraîneur de l’Italie championne du monde en 2006 – a dominé la CSL avec huit titres dans les années 2010 et deux Ligues des champions asiatiques. Signe des ambitions du promoteur immobilier, Evergrande avait lancé, avant l’épidémie, la construction de son propre stade pour une valeur de 1,8 milliard de dollars. Criblée de dettes, l’entreprise a dû annuler le projet après deux ans de travaux.

Faire de la Chine une superpuissance du football

La décennie 2010 restera comme la période dorée du football chinois, où l’argent coule à flot. Selon la Fifa, la Chinese Super League a dépensé deux milliards de dollars en transferts sur la période. Lors du seul mercato 2016, les clubs chinois dilapidaient 450 millions de dollars. C’est l’époque où Ezequiel Lavezzi, Alex Teixeira ou encore Hulk foulent les pelouses chinoises, à la recherche d’un contrat en or. Mais les dirigeants ont fini par couper le robinet et siffler la fin de la récréation.

Car ces dépenses folles ne sont pas compatibles avec la vision de Xi Jinping – fan autoproclamé de ballon rond – et le plan lancé par les hautes instances du pays en 2016, à savoir organiser et remporter la Coupe du monde de football d'ici à 2050. Un pari fou alors que l’équipe nationale n’a disputé qu’un seul Mondial en 2002 en Corée du Sud et au Japon pour un bilan de trois défaites et aucun but inscrit. Surtout, le plan devait faire de la Chine, une superpuissance du ballon rond, à l’instar de ce qu’est devenue la seconde puissance mondiale sur le plan économique. L’effort initial devait se concentrer sur la formation des footballeurs de demain dans les écoles de football.

Six ans après les ambitions affichées par la Chine, l’équipe nationale manquait encore de se qualifier pour le Mondial au Qatar, au grand désespoir des supporters chinois. Devant tant de mésaventures, le pouvoir semble vouloir changer son fusil d’épaule. Désormais, chaque club professionnel a obligation de développer une section féminine pour pouvoir s’aligner dans le championnat professionnel. Ça tombe bien : les femmes ont bien meilleure réputation dans le pays que leurs homologues masculins et un palmarès bien plus fourni : huit titres de championne d’Asie, une finale de Coupe du monde et une médaille d’argent aux Jeux Olympiques. Et les Roses d’acier, leur surnom, seront bien au rendez-vous pour le mondial féminin en Nouvelle-Zélande cet été.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne