Rugby: l'ancien international Benjamin Fall arrête sa carrière

L'arrière-ailier de Montpellier Benjamin Fall face à Castres, le 24 mars 2018 à Montpellier AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'ancien arrière/ailier international Benjamin Fall, à Oyonnax (leader de Pro D2) depuis octobre 2020 après avoir joué notamment à Montpellier et au Racing 92, a annoncé mardi sur son compte Instagram qu'il arrêtait sa carrière sportive à 34 ans. « Cela fait maintenant deux ans que j'essaye dans l'ombre et le silence de revenir à mon meilleur niveau en attendant un dernier challenge intéressant en Top 14, mais mon corps et ma tête ne suivent plus et ne me permettent plus de prétendre à jouer au niveau professionnel », affirme, en légende d'une photo où il porte le maillot du XV de France, Benjamin Fall dont le dernier match avec le club du Haut-Bugey remonte à mai 2021. « Je ne garde que des bons souvenirs de ces 14 années passées au haut niveau dans les différents clubs et institutions avec lesquels j'ai pu évoluer : le Stade Langonnais, l'UBB, l'Aviron Bayonnais, le Racing Metro 92, le Montpellier Hérault Rugby, l'Oyonnax Rugby. Ponctué de sélections en équipe de France et avec les Babarians », ajoute-t-il. A la fin de la saison 2019/20, Fall (14 sél. de 2009 à 2018), n'avait pas été conservé par Montpellier, où il était arrivé en 2014 en provenance du Racing 92, à l'issue d'une saison interrompue définitivement par la pandémie de Covid-19. Avec les Bleus, il a remporté le Grand Chelem en 2010 et avec le MHR, le Challenge européen en 2016.