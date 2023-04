MMA: le Nigérian Israël Adesanya face à son pire cauchemar Alex Pereira

Israël Adesanya part à la reconquête du titre de champion des moyens de l'UFC en Mixed martial art (MMA), dans la nuit de ce samedi 8 au dimanche 9 avril, face à Alex Pereira qui l’en a dépossédé en novembre dernier. Surtout, le Nigérian doit enfin venir à bout du Brésilien après trois face-à-face perdus.

Pour Israël Adesanya, la bête noire de ses nuits blanches a forcément un nom : Alex Pereira. Le Brésilien hante en effet le Nigérian qui n’a jamais réussi à le battre après trois confrontations. Les deux premières ont eu pour cadre le ring de kick-boxing, bien avant que les deux combattants ne fassent leur transition définitive vers le MMA.

C’est en 2016 en Chine que l’acte 1 Adesanya-Pereira se joue au cours du plus gros événement pour la promotion du kickboxing, le Glory of Heros. Pereira remporte le duel sur décision unanime des juges face à un Adesanya qui pensait mériter la victoire.

Pour les retrouvailles en juillet 2017, le Nigérian domine le face-à-face, mais au troisième round, il est mis KO par le crochet du gauche de Pereira qui justifie son surnom de « Main de pierre ».

Piqué au vif

Cinq mois plus tard, le natif de Lagos, qui combattait parallèlement en MMA, fait sa véritable entrée dans la discipline en signant avec l’UFC. En quatre ans, il écrase tout, glanant le titre de champion des poids moyens UFC à son sixième combat. Il est le maître incontesté de la catégorie, jusqu’à ce que son « vieil ami » Alex Pereira ne resurgisse et vienne chasser sur ses terres.

Le Brésilien avoue avoir été piqué au vif par des déclarations du Nigérian, nouveau champion MMA. Israël Adesanya disait ceci : « Ce gars [Ndlr : Alex Pereira] regarde tous mes combats, et chaque fois, il dit un truc du genre : ‘’J'ai battu ce gars’’. Au final, personne ne sait qui il est. Et quand je serai une légende, vous le trouverez dans un bar en train de répéter ça pour essayer de convaincre une fille sous crack de faire des choses avec lui. »

« Cette interview m'a tellement motivé, confiera le Brésilien. Je me suis senti "challengé". Et quand c'est le cas, personne ne peut m'arrêter. J'avais trouvé mon nouveau challenge, et c'était à l'UFC ».

Adesanya : « C’est ma dernière chance »

Prés de trois ans plus tard, après avoir gravi quatre à quatre les marches de l’UFC, avec seulement sept combats, il est face à Adesanya, dans l’octogone. Le 13 novembre 2022, au Madison Square Garden de New York, le Nigérian, plus expérimenté et très motivé, domine les échanges avant que Pereira ne retourne la situation en enchaînant des coups dévastateurs qui finissent par inciter l’arbitre à arrêter le combat. Le Brésilien est désigné vainqueur par TKO. Nouvelle frustration pour Adesanya.

Pour samedi, le champion nigérian déclare lui-même à propos de ce quatrième duel : « C’est ma dernière chance, je vais donner tout ce que j’ai. La ceinture n'a pas d'importance. Je dois juste battre ce gars. »

« La traque », c’est le titre choisi par l’UFC pour promouvoir ce choc. Il est temps qu'elle se termine pour Israël Adesanya, histoire d’en finir avec son pire cauchemar.

