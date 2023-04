Tennis: la Tunisienne Ons Jabeur remporte le tournoi WTA de Charleston

Texte par : RFI Suivre

La Tunisienne Ons Jabeur, numéro 5 mondiale, a remporté dimanche 9 avril le tournoi WTA 500 de Charleston en battant en finale 7-6 (8/6), 6-4 la Suissesse Belinda Bencic (11e), qui l'avait battue l'année dernière au même stade du tournoi. Breakée d'entrée et menée 5-3 dans la première manche, Jabeur s'est bien battue pour revenir à 5-5. Bencic a ensuite réussi à sauver cinq balles de set pour arracher le jeu décisif, où Jabeur s'est à son tour employée pour sauver deux balles de set dans un tie-break qu'elle a fini par remporter 8 points à 6. Jabeur a ensuite gagné la seconde manche 6-4, et le match en 2 h 01 min de jeu, décrochant son quatrième titre WTA à sa onzième finale, après avoir été absente du circuit en février sur blessure et avoir été éliminée au 2e tour coup sur coup des tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami.