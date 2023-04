Classement WTA: la Tunisienne Ons Jabeur grimpe à la 4e place

Ons Jabeur lors des demi-finales de l'US Open, le jeudi 8 septembre 2022, à New York. (Illustration). © AP Photo/Charles Krupa

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Lauréate du tournoi de Charleston, la Tunisienne Ons Jabeur gagne une place, au quatrième rang mondial, aux dépens de la Française Caroline Garcia, qui recule à la cinquième, dans le classement WTA publié ce lundi, toujours largement dominé par la Polonaise Iga Swiatek. Ex-numéro deux mondiale, Jabeur, 28 ans, a effectué son retour au premier plan en remportant dimanche, sur terre battue grise en Caroline du Sud, son premier tournoi de la saison, après sa victoire en finale contre la Suissesse Belinda Bencic 7-6, 6-4. Il s'agit du quatrième titre de sa carrière pour la finaliste de Wimbledon et de l'US Open l'an dernier, qui a connu un début d'année 2023 délicat, marqué par une absence de plusieurs semaines en février pour les besoins d'une « opération mineure ». Depuis son retour, la Tunisienne avait été éliminée dès le 2e tour aux tournois WTA 1000 d'Indian Wells et de Miami. Cette victoire à Charleston, un tournoi WTA 500, lui permet de passer devant Garcia, désormais cinquième, dont le début de saison est également en demi-teinte. Le Top 10 n'est marqué par aucun autre changement : la Polonaise Iga Swiatek, qui vient de fêter ses un an sur le trône, continue de dominer largement le classement, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula. En élargissant aux vingt premières joueuses mondiales, la meilleure opération revient à la Russe Victoria Azarenka, qui gagne deux places (16e).