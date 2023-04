Ligue des champions: Man City-Bayern, entrée royale, avant Chelsea-Real Madrid

Guardiola retrouve Tuchel, son rival et pire souvenir

Après avoir privé Manchester City de sacre européen en 2021 avec Chelsea, Thomas Tuchel espère à nouveau faire trébucher son modèle et rival Pep Guardiola, cette fois à la tête du Bayern Munich, en quart de finale aller de la Ligue des champions, mardi. La victoire 1-0 en finale de la C1 le 29 mai 2021 à Porto, dans un stade sonnant creux à cause de la pandémie de Covid, avait été l'apogée du passage de Tuchel à Londres, où il était arrivé quatre mois et trois jours plus tôt seulement, après avoir été remercié par le Paris SG. Elle avait aussi marqué la plus cruelle des désillusions européennes de City, toujours à la recherche d'une victoire finale en C1, alors que Guardiola n'a plus soulevé la « coupe aux grandes oreilles » depuis 2009 et 2011, avec Barcelone. Il s'agissait enfin de la troisième victoire consécutive de l'entraîneur allemand - ses trois seules, d'ailleurs - face à un Guardiola qui a été une grande source d'inspiration pour lui. Leurs chemins s'étaient déjà croisés en Bundesliga et en finale de la Coupe d'Allemagne, lors des trois saisons passées par le Catalan sur le banc munichois (2013-2016). À la tête de Mayence puis de Dortmund, Tuchel s'était avoué vaincu quatre fois pour un nul.