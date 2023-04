Espagne: le footballeur français Ben Yedder condamné pour fraude fiscale

L'attaquant Wissam Ben Yedder avec le maillot du FC Séville en 2017. AFP

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'attaquant international français et capitaine actuel de Monaco Wissam Ben Yedder a été condamné à six mois de prison avec sursis et à une amende de 133.798,70 euros pour fraude fiscale en Espagne, a annoncé mardi un tribunal de Séville, où le joueur a évolué entre 2016 et 2019. La sentence a été obtenue sur accord de toutes les parties, et l'international français ne sera pas incarcéré s'il ne commet pas de délit dans les deux ans à venir. La justice espagnole considère que le joueur « n'a pas présenté à temps » sa déclaration d'impôts en 2017, après sa première année en Espagne. Le tribunal de Séville précise que le fisc espagnol a relancé le joueur le 4 janvier 2019, mais que Ben Yedder n'a répondu à cette demande que deux mois plus tard, le 5 mars 2019, date à laquelle il a versé 5.323,25 euros au fisc espagnol. Mais selon ce tribunal régional de Séville, l'attaquant a, « de manière consciente, falsifié sa déclaration en n'y incluant pas les intérêts perçus » sur trois comptes bancaires dont il était titulaire, à hauteur de 1.623,34 euros.