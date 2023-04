Ligue des champions: Manchester City corrige le Bayern et met un pied en demi-finale

Résumé

Dans une rencontre de haut niveau, Manchester City est venu à bout (3-0) d’une équipe du Bayern Munich dépassée par l’intensité et le réalisme des Mancuniens. Avec ce bon résultat, les hommes de Pep Guardiola peuvent entrevoir la porte des demi-finales avant le match retour dans une semaine.

Quand arrivent les quarts de finale de la Ligue des champions, rarement l’espoir est déçu. Surtout quand il est porté par des équipes comme Manchester City et le Bayern Munich. Il a beaucoup plu mardi soir sur la pelouse de Manchester City, mais le printemps était bien là en termes de jeu avec une partie illuminée par les 22 acteurs. Peut-être plus par les 11 Mancuniens qui sont sortis victorieux de ce gros choc (3-0) qui aurait pu être une affiche de finale.

Manchester City a remporté la première manche, et les hommes Pep Guardiola ont été d’abord récompensés par leur superbe première mi-temps qui les a vu avoir plus de maîtrise dans le jeu, plus d’initiatives et d’occasions, aussi. Alors que les premières tentatives avaient eu pour cadre la surface de réparation de Yann Sommer, c’est sur une frappe magistrale du gauche à plus de 20 mètres que Rodri (27e) a débloqué la partie.

Le Bayern, secoué lors des premières 45 minutes, a bien réagi en début de seconde période, avec notamment trois frappes cadrées de Leroy Sané ; et surtout par une volonté de mettre plus d’intensité dans la partie.

L’Inter s’impose à Lisbonne

C’est pourtant lors d’un temps faible que Manchester City va faire le break, aidé par une erreur du défenseur français Dayot Upamecano qui perd le ballon, permettant à Haaland de trouver la tête de Bernardo Silva (70e). 2-0, le Bayern est KO et va avoir la tête enfoncée avec une troisième réalisation de l’inévitable Erling Haaland (77e) qui inscrit son 45e but de la saison, en 39 matches.

Les Bavarois, qui avaient gagné tous leurs matches et encaissé que deux buts depuis le début de la saison en Ligue des champions, sont dominés comme jamais par une équipe impitoyable de City. Et les rentrées de Sadio Mané, Thomas Muller et Joan Cancelo n’y changeront rien. Avec ce lourd score, les hommes de Thomas Tuchel, arrivé il y a moins d’un mois, devront réussir un incroyable « remontada » pour espérer se qualifier en demi-finales.

Dans le deuxième quart de finale, l’Inter Milan, mal en point dans son championnat, a maté le Benfica à Lisbonne (2-0). Nicolo Barella (51e) et Romelu Lukaku (82e) ont été les bourreaux des Portugais.

Ce mercredi, place à l’autre choc des quarts de finale entre Chelsea et le tenant du titre, le Real Madrid.

Résultats et programme des quarts de finale :

Mardi 11 avril

Benfica (POR) - Inter Milan (ITA) 0-2

Manchester City (ANG) - Bayern Munich (ALL) 3-0

Mercredi 12 avril

19h (TU) : Real Madrid (ESP) - Chelsea (ANG)

AC Milan (ITA) - Naples (ITA)

