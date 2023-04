Foot: accusé de propos discriminatoires à Nice, l’entraineur du PSG Christophe Galtier conteste

Christophe Galtier, ancien entraîneur de Nice, aujourd'hui coach du PSG. REUTERS - ANGELIKA WARMUTH

L'entraîneur du Paris SG Christophe Galtier « conteste avec la plus grande fermeté » avoir tenu des propos discriminatoires au sujet de joueurs lorsqu'il officiait à Nice, a réagi mercredi son avocat dans un communiqué transmis à l'AFP. Le technicien français, passé de Nice au PSG l'été dernier, « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » rapportés par l'ancien dirigeant niçois Julien Fournier dans un courrier interne relayé mardi par plusieurs médias, a fait savoir Me Olivier Martin, annonçant des « poursuites judiciaires » à venir. Le journaliste indépendant Romain Molina, puis le média RMC Sports ont relaté l'existence d'un courriel écrit en fin de saison dernière par l'ancien directeur de l'OGC Nice Julien Fournier, dans lequel il rapporte des propos jugés discriminatoires de Christophe Galtier envers une partie du vestiaire niçois.