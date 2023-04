Ligue des champions: le Real Madrid maîtrise Chelsea et remporte la première manche des quarts

Le Real Madrid, champion en titre, a battu sans trembler Chelsea (2-0) à domicile pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Un bon résultat, mais pas une protection totale pour le match retour à Londres mardi prochain.

Ceux ont gardé en mémoire le quart de finale de l’année dernière entre le Real Madrid et Chelsea ont de quoi être (un peu) déçu de cette manche aller. Deux buts en 90 minutes alors que la confrontation de la saison dernière affichait un total de neuf réalisations en deux matches, prolongations compris. Mais les suiveurs de la Ligue des champions peuvent aussi se dire que ce score garde intact le suspense, en tout cas plus que le City-Bayern (3-0) ou le Benfica-Inter (0-2) de mardi. Car, le Real avait tout de même les moyens de se donner plus de marge avant le match retour dans une semaine.

Les hommes de Carlos Ancelotti ont été très peu inquiétés par une équipe de Chelsea, certes solide derrière, mais peu inspirée en attaque, et désespérément sans ressources face à l’organisation défensive du Real.

Incontournable Benzema

Le Champion d’Europe en titre a eu la maîtrise du match pendant presque toute la partie, ne tremblant que sur une action qui a vu Raheem Sterling solliciter Thibault Courtois. Ce dernier dut s’employer pour sortir un ballon près de son poteau. Deux minutes avant, Karim Benzema avait ouvert le score, profitant d’un ballon mal repoussé de Kepa après une tentative de Vinicius (21e).

Souverain dans le jeu, Madrid prit totalement l’ascendant après l’expulsion de Chilwell à l’heure de jeu (59e). L’arrière gauche des Blues est renvoyé aux vestiaires après avoir accroché Rodrygo, en position de dernier défenseur, à l’entrée de la surface de réparation. Un quart d’heure plus tard, Asensio, entré trois minutes plus tôt, double la mise au terme d’une action partie d’un corner et passée par les pieds de Tony Kroos et Vinicius.

Madrid ira dans une semaine à Londres avec une bonne avance, mais le souvenir de l’année dernière l’incitera à beaucoup de prudence au moment de fouler la pelouse de Stamford Bridge pour un match retour que les supporters de Chelsea espèrent aussi explosif que celui- de l’année dernière.

Résultats et des quarts de finale aller :

Benfica (POR) - Inter Milan (ITA) 0-2

Manchester City (ANG) - Bayern Munich (ALL) 3-0

Real Madrid (ESP) - Chelsea (ANG) 2-0

AC Milan (ITA) - Naples (ITA) 1-0

