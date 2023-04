Foot: le club saoudien d'Al-Nassr se sépare de son entraîneur français Rudi Garcia

Texte par : RFI Suivre

Le club saoudien Al-Nassr, où joue la superstar portugaise Cristiano Ronaldo, a indiqué jeudi s'être séparé de son entraîneur français Rudi Garcia, en poste depuis juillet 2022. « Al-Nassr peut annoncer que l'entraîneur principal Rudi Garcia a quitté le club », a écrit la formation saoudienne sur son compte Twitter, avant d'annoncer dans un autre tweet que le Croate Dinko Jelicic, actuel entraîneur des moins de 19 ans du club, allait prendre les commandes de l'équipe première. « Le conseil d'administration et tout le monde à Al-Nassr aimeraient remercier Rudi et son équipe pour leur travail dévoué au cours des huit derniers mois », a poursuivi le club. Selon plusieurs médias étrangers, l'ancien coach de l'OL et l'OM aurait été poussé vers la sortie pour ses mauvais résultats et sa mauvaise entente avec son groupe.