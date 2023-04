Foot: sale temps pour l’entraîneur du PSG Christophe Galtier accusé de racisme

L'entraîneur Christophe Galtier, en délicatesse au Paris SG, s'est employé mercredi à démentir des accusations de discrimination et/ou de racisme du temps où il officiait à Nice. Des « faits » remontés à la surface sur fond de conflit personnel avec un ex-dirigeant du club azuréen. La polémique ne cesse d’enfler au point de voir Galtier mis sous protection.

Christophe Galtier, entraîneur du Parsi-SG, fait face à une polémique grandissante depuis mardi soir, 12 avril, et la publication, par le journaliste indépendant Romain Molina puis le média RMC Sports, d'un courriel attribué à l'ancien directeur de l'OGC Nice, Julien Fournier, rapportant des propos jugés discriminatoires de Galtier au sujet d'une partie du vestiaire niçois.

Ce message aurait été envoyé en fin de saison dernière à Dave Brailsford, directeur Sport chez Ineos, le groupe de pétrochimie propriétaire du club niçois, pour dénoncer des déclarations à caractère raciste et islamophobe dans le cadre de la construction de l'effectif ou de la gestion du groupe.

Dans le mail attribué à Julien Fournier, l’ex-dirigeant niçois aurait écrit : « Il (Christophe Galtier, NDLR) m’a dit 'hier soir' je suis allé au restaurant et tout le monde m’est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs' puis d’ajouter 'Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes, nous sommes dans la ville de Jacques Médecin (ancien maire de Nice, ndlr), et notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens, comme elle ne me correspond pas', il n’y avait aucun argument sportif, mais bien uniquement des arguments religieux ou de couleur de peau ».

Le fils Galtier « chassé »

Julien Fournier, passé également par Marseille, raconte également l’entretien précédent qu’il aurait eu avec le fils et agent de Christophe Galtier, John Valovic-Galtier.

« Il (le fils : NDLR) m’a alors fait état de la situation intenable de son père en tenant les propos suivants : Julien, ça ne va pas, mon père était en pleurs hier, vous ne vous rendez pas compte. Je lui demande ce qu’il en est et il m’explique que cette équipe ne lui ressemble pas, qu’on ne peut pas continuer comme ça. Je lui ai demandé d’étayer ses propos afin que je comprenne mieux et il m’a dit : vous avez bâti une équipe de racailles. (...) Je lui ai demandé d’être plus précis et il a alors rajouté : Il n’y a que des noirs et la moitié de votre équipe est à la mosquée le vendredi après-midi... J’ai indiqué à monsieur John Valovic-Galtier que j’étais scandalisé par ses propos et lui ai demandé de quitter immédiatement mon bureau ».

De son côté, Christophe Galtier, passé de Nice au PSG l'été dernier, « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants de Monsieur Julien Fournier à son encontre », a fait savoir son avocat, Me Olivier Martin, dans un communiqué transmis mercredi après-midi à l'AFP.

« Compte tenu de la gravité des accusations portées contre lui, qu'il conteste avec la plus grande fermeté, Christophe Galtier a immédiatement saisi son avocat (...) pour engager, sans délai, les poursuites judiciaires nécessaires qui s'imposent, et ce, d'autant plus que depuis cette divulgation, il fait l'objet de menaces et d'actes de harcèlement intolérables », est-il encore écrit.

Avertissement des ultras

L'OGC Nice, où travaillaient alors Galtier et Fournier, a réagi également, via un communiqué succinct : « Les faits relatés concernent deux personnes ne travaillant plus pour l'OGC Nice. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits. Le club n'apportera pas plus de commentaires », a fait savoir le club azuréen.

Le PSG n'a pas souhaité réagir dans l'immédiat. Par contre, le Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters, s'est fendu d'un court texte dans lequel il affirme suivre "l'affaire Galtier" de près, avec cet avertissement : « Si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, il n'est pas acceptable que cette personne reste dans l'organigramme du club ». « Nous rappelons que nous nous sommes toujours positionnés contre toutes formes de discriminations et ce combat est une cause historique de notre virage », écrivent les ultras de la porte d'Auteuil.

Soutiens à Galtier

L’ancien entraîneur de Lille a reçu depuis mardi les soutiens de Roland Romeyer, son ancien président à Saint-Etienne, ainsi que de ses anciens joueurs comme le Portugais José Fonte ou le Turc Burak Yilmaz entraînés à Lille. Ce dernier a publié sur Twitter : « J'ai lu les nouvelles aujourd'hui et j'ai senti que je me devais de dire quelque chose. J'ai travaillé avec Galtier et je n'ai jamais senti le moindre comportement négatif de sa part à cause de ma religion ou de ma nationalité. C'est un entraîneur fantastique autant qu'une personne fantastique. »

L'épisode intervient à un moment délicat pour Galtier qui, après les éliminations précoces en Ligue des champions (contre le Bayern Munich) et Coupe de France (face à Marseille), doit encore batailler pour remporter le titre en Ligue 1, avec seulement six points d'avance sur Lens à huit journées de la fin du championnat.

Le technicien a reçu des menaces. Il a été placé sous protection par le club, a précisé son avocat.

