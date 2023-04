Football: le PSG maîtrise Lens et se rapproche de son 11e sacre en Ligue 1

Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Lens (3-1), son dauphin en championnat, rapidement réduit à 10 en première période. Avec ce succès, les joueurs de Christophe Galtier prennent neuf points d'avance au classement et se rapprochent de leur 11e sacre en Ligue 1.

Le PSG a certainement sonné la fin du suspense en Ligue 1. Face à une équipe contre laquelle ils ne s'étaient imposés qu'une seule fois lors de leurs cinq dernières confrontations en Ligue 1, les Parisiens n'avaient pas le droit à l'erreur et n'ont pas failli, ce samedi 15 avril au Parc des Princes. Les joueurs de Christophe Galtier, empêtrés dans une série de mauvais résultats en championnat depuis leur élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, ont relevé la tête face à leur dauphin en pleine course vers le titre dans un contexte extra-sportif pourtant délicat.

Gianluigi Donnarumma a dû s'employer dès l'entame du match avec un superbe arrêt sur sa ligne (2e), privant le Ghanéen Salis Abdul Samed de l'ouverture du score pour les Lensois. Entreprenants, les Sang et Or ont confisqué le ballon au PSG dans le premier quart d'heure, qui n'a pu s'illustrer que sur une frappe de Lionel Messi bien contrée par son compatriote Facundo Medina (13e).

Mais l'expulsion d'Abdul Samed après une intervention trop musclée sur Achraf Hakimi (19e) a anéanti le bon début de rencontre du RC Lens, sanctionné quelques minutes plus tard par l'ouverture du score pleine de maîtrise de Kylian Mbappé (1-0, 31e). L'international français est devenu par la même occasion le meilleur buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 avec 139 buts, effaçant le record détenu jusque-là par Edinson Cavani.

En infériorité numérique, les Lensois ont fini par sombrer en fin de première période, d'abord sur une frappe flottante à 25 mètres de Vitinha (2-0, 37e), puis sur un tir croisé de Lionel Messi parfaitement servi par une talonnade millimétrée de Kylian Mbappé (3-0, 40e).

Onzième titre en vue pour les Parisiens

Après un début de seconde période peu rythmé, les Lensois ont relancé leur match contre le cours du jeu grâce à un pénalty concédé par Fabián Ruiz suite à une main dans la surface, et transformé sans trembler par Frankowski (3-1, 60e). Revigorés, les Lensois ont réussi à menacer la cage de Donnarumma à plusieurs reprises grâce à un Loïs Openda très remuant (65e, 67e, 79e).

Les Parisiens auraient pu encore aggraver le score, mais Brice Samba s'est bien interposé face à Mbappé (74e) et Hakimi (77e) pour maintenir en vie son équipe en fin de rencontre. Les Lensois sont restés solides face aux ultimes occasions de Mbappé (87e) et Messi (90e+2), scellant la rencontre sur un succès du PSG. Avec désormais neuf points d'avance en tête du championnat, les Parisiens posent déjà une main sur le titre et peuvent respirer en cette fin de saison.

