Haltérophilie: l'Azerbaïdjan retire ses athlètes des championnats d'Europe après un drapeau brûlé

Le drapeau de l'Azerbaïdjan a été brûlé par un individu lors de la cérémonie d'ouverture des championnats d'Europe d'haltérophilie organisés à Erevan en Arménie, le 14 avril 2023. © via REUTERS / PHOTOLURE

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Azerbaïdjan a annoncé le retrait de ses athlètes des championnats d'Europe d'haltérophilie ce samedi 15 avril 2023, à la suite d'un incident où son drapeau a été brûlé lors de la cérémonie d'ouverture organisée à Erevan, en Arménie. « Dans des conditions où une telle atmosphère de haine prévaut en Arménie, où la sécurité n'est pas assurée, la participation normale des athlètes azerbaïdjanais aux compétitions est impossible en raison de la pression psychologique », a déclaré le ministère azerbaïdjanais des Sports dans un communiqué. « L'incident survenu lors de la cérémonie d'ouverture, qui a été résolu très rapidement, n'a rien à voir avec les garanties de sécurité des athlètes », a assuré de son côté le ministère arménien des Sports. Les deux nations sont enlisées dans un conflit qui dure depuis des décennies au sujet de la région du Haut-Karabakh et sont entrées en guerre à deux reprises, dans les années 1990 et plus récemment en 2020.