Tennis: la France qualifiée pour la phase finale de la Billie Jean King Cup

La Française Caroline Garcia lors de son match remporté face à la Britannique Harriet Dart, le 15 avril 2023. © Action Images via Reuters / PAUL CHILDS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'équipe de France féminine de tennis s'est qualifiée pour la phase finale de la Billie Jean King Cup en battant la Grande-Bretagne (3-0), ce samedi 15 avril 2023. Dans une position idéale vendredi en menant 2-0 face aux Britanniques, demi-finalistes l'an dernier, la France a validé sa qualification grâce à la victoire de Caroline Garcia face à Harriet Dart. « On savait que ce serait dur jusqu'au bout. On a dû creuser profond et rester concentrées jusqu'au bout, mais je suis très satisfaite de ma performance sur le troisième set et apporter le troisième point, c'est génial », a commenté la Française en conférence de presse. La France retrouvera notamment la Suisse et l'Australie, finalistes l'an dernier, ainsi que neuf autres nations lors de la phase finale organisée en novembre prochain.