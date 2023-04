Ligue des champions: le Real Madrid pour une place dans le dernier carré

Souverain à domicile lors du match aller, le Real Madrid s’est imposé par 2 buts d'écart face à un Chelsea. Benzema et Asensio ont permis aux Madrilènes d’avancer un peu plus dans le dernier carré. Mardi 18 avril, les hommes de Carlo Ancelotti devront terminer le travail pour passer en demi-finale.

Publicité Lire la suite

En quart de finale retour de Ligue des champions, Chelsea espère renverser la vapeur à Stamford Bridge. Un challenge compliqué pour les Blues, vainqueurs de la Ligue des champions en 2021, qui auront face à eux un Real Madrid dont la C1 est l'objectif principal et qui a pu faire tourner pendant ce week-end, lors de la victoire à Cadix (2-0), ménageant Vinicius et Toni Kroos.

Benzema peut atteindre les 150 matchs de Ligue des champions

Chelsea va devoir une nouvelle fois se méfier de Karim Benzema. S'il joue, l’ancien lyonnais deviendra le cinquième joueur à atteindre les 150 matchs de Ligue des champions. Seuls Ronaldo, Iker Casillas, Messi et Xavi Hernández y sont parvenus.

Le capitaine de Maison blanche et Ballon d’or 2022 avait été muet lors de la phase de poules. Comme souvent, l’avant-centre retrouve le chemin des filets dans les rencontres décisives. Lors de la dernière campagne européenne, Benzema avait signé un triplé en quart de finale aller à Stamford Bridge (3-1) et avait à nouveau marqué le but décisif au retour, en prolongation (3-2), pour hisser le Real vers le dernier carré. Au total, celui qui a déjà reporté cinq Ligues des champions cumule six buts en cinq matches contre les Blues ces trois dernières saisons.

« La porte est toujours ouverte », avait estimé Lampard après le match aller. « Si tu ne crois pas que tu as un pourcentage de passer, ça ne sert à rien. On sait ce que vaut le Real en matchs décisifs, mais ce sera dans un stade différent, où on a envie de montrer des choses différentes, et d'inverser la tendance », avait-il assuré.

Son équipe avait été totalement dépassée à Madrid, malgré une première occasion pour Joao Felix en contre-attaque dès la deuxième minute, et une reprise de Raheem Sterling miraculeusement sauvée par Thibaut Courtois (23e). Les Londoniens, qui ont perdu en Premier League face à Brighton samedi dernier, s’étaient ensuite tapis dans leur camp.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne