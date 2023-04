Basket: Jaren Jackson Jr, élu meilleur défenseur de l'année en NBA

L'ailier fort des Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr. USA TODAY Sports via Reuters Con - Petre Thomas

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'ailier fort des Memphis Grizzlies, Jaren Jackson Jr, meilleur bloqueur de tirs de la NBA pour la deuxième saison consécutive, a été nommé lundi meilleur défenseur de l'année du championnat nord-américain de basketball. Le joueur américain de 23 ans, qui a entamé sa cinquième saison en NBA, toutes passées avec les Grizzlies, a remporté le trophée du meilleur défenseur en NBA pour la première fois, ayant été placé 56 fois à la première place sur 100 votes et cumulant 391 points, attribués par un jury de 100 journalistes du monde entier. Derrière lui, Brook Lopez (Milwaukee Bucks) est arrivé deuxième, avec 309 points, et le joueur de Cleveland Evan Mobley, troisième, avec 101 points. Jaren Jackson Jr devient le deuxième plus jeune joueur à décrocher ce titre, après Dwight Howard en 2009, alors âgé de 23 ans.