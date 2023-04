Foot: le Mondial U20 délocalisé en Argentine après le refus de l’Indonésie d'accueillir Israël

La Fédération internationale de football a décidé de délocaliser le Mondial des moins de 20 ans en Argentine du 20 mai au 11 juin après en avoir retiré l'organisation à l'Indonésie à la suite du refus de deux gouverneurs de province d'accueillir l'équipe d'Israël.

Publicité Lire la suite

Le tournoi réunira 24 équipes réparties dans six groupes et « l'Argentine prendra la place de l'Indonésie sur le terrain », a précisé la Fifa après une réunion du bureau de son Conseil. Six fois vainqueur du trophée, l'Argentine est le pays le plus titré de l'histoire de la compétition et l'a déjà organisée en 2001.

Le tirage au sort de la Coupe du Monde U20 aura lieu vendredi au siège de la Fifa à Zurich, a ajouté l'instance.

L'épreuve devait initialement se dérouler en Indonésie, mais la participation d'Israël a créé une forte opposition, notamment de la part du gouverneur de Bali où devait évoluer l'équipe. L'Indonésie et Israël n'ont pas de relations diplomatiques et le pays d'Asie du Sud-Est, qui compte la plus grande population musulmane au monde, est un fervent soutien de la cause palestinienne.

Après l'annulation du tirage au sort, également prévu à Bali, la Fifa a décidé le 29 mars de retirer l'organisation du tournoi à l'Indonésie, à l'issue d'une rencontre entre le président de la Fédération indonésienne, Erick Thohir et celui de la Fifa, Gianni Infantino.

(Avec AFP)

The Bureau of the FIFA Council has confirmed Argentina as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023™.



More⬇️https://t.co/9Ewk0b8cUL — FIFA Media (@fifamedia) April 17, 2023

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne