Jeux paralympiques 2024: «La Relève», comment sont sélectionnés les champions français de demain

La 4e édition du programme «La Relève», qui vise à détecter les futurs champions paralympiques français, s'est tenue les 15 et 16 avril à l’Insep (Institut national du sport, de l'expertise et de la performance), à Vincennes, en région parisienne.

À moins de 500 jours des Jeux paralympiques de Paris, prévus du 28 août au 8 septembre 2024, la 4e édition du programme « La Relève » s'est installée les 15 et 16 avril à l’Insep, le temple du sport de haut niveau français, à Vincennes. Vingt-cinq sportifs atteints de handicaps ont été sélectionnés en amont et étaient présents pour tester leurs aptitudes physiques, sous le regard de représentants de fédérations venus repérer les champions de demain. Sous le regard avisé aussi de la triple championne paralympique d'athlétisme Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, ces athlètes se sont dépassés pour espérer porter le maillot tricolore lors des prochains Jeux paralympiques.

Donner le meilleur de soi-même dans l'espoir de trouver le sport idéal. C'est l'objectif partagé par les 25 participants de la 4e édition de « La Relève ». Leur sont proposés des tests de vitesse, d'équilibre, d'adresse ou encore de force pour évaluer les capacités de chacun, au plus grand plaisir d'Étienne, ravi de s'essayer à plusieurs disciplines : « C’est vraiment bien qu'ils nous permettent de nous orienter vers les sports qu'on n’a peut-être pas choisis, mais qui sont faits pour nous. Et il y a des sports – par exemple, l’aviron, le canoë – que je ne me vois pas spécifiquement faire, mais je pense qu’en essayant, ça peut se transformer en passion. »

Basket, aviron, tir à l'arc, les possibilités sont volontairement très larges. Onze fédérations étaient présentes pour détecter les potentiels talents de demain. C'est le cas de la para-escalade, discipline en pôle pour intégrer le programme des Jeux à Los Angeles en 2028. L'occasion pour sa référente, Hélène Lerouge, de présenter les défis à venir : « L'idée, c'est de pouvoir, comme on est une nouvelle fédération qui va vers un objectif des Jeux paralympiques, d'avoir du public qui entre dans notre système de classification en para-escalade. »

Voir plus loin

Et pour cause, à l'approche de Paris 2024, « La Relève » a pour ambition de voir plus loin. Selon Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, « "La Relève", effectivement, c'est vraiment un projet de recherche de profils compétitifs qui pourraient participer aux prochains Jeux avec un X et un S, que ce soient les Jeux d'été, les Jeux d'hiver 2024, mais aussi au-delà. »

Mais cette journée permet avant tout de tisser des liens, des temps d'échange entre les participants, leur permettre d'apprendre à se connaître. Une bonne chose, selon Etienne : « J'ai pu échanger avec beaucoup de personnes qui n’ont pas la même pathologie que moi. Et ça me permet de voir aussi le ressenti. "La Relève", c'est vraiment adapté à tout le monde, que ce soit en position assis ou en position debout. Tout le monde est content d'être là et se donne au maximum ! »

C'est également le but de la venue d'Abel Aber, amputé de la jambe droite en 2003, et détecté en 2019 par la relève. Le Vosgien, qui rêve désormais de participer aux Jeux à Paris en para-canoë, est tout sourire : « Parler un peu avec eux, connaître un peu leur vécu, leur faire part du mien. On passe un très bon moment. Et si je peux en inciter d'autres à vivre cette aventure... »

Comme lui il y a quatre ans, plusieurs participants s'essayent à des disciplines qui leur étaient, jusqu’alors, inconnues. De quoi faire naître des passions inattendues. Le début de quelques carrières peut-être aussi.

