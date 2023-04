Ligue des champions: Manchester City en demie, pas de miracle pour le Bayern Munich

Erling Haaland célèbre son but face au Bayern Munich, le 19 avril 2023.

Manchester City et le Bayern Munich se sont quittés sur un nul lors du quart de finale retour ce mercredi 19 avril (1-1). Les Citizens obtiennent leur place dans le dernier carré. L'Inter Milan s'est aussi qualifiée pour les demi-finales après son match nul 3-3 face à Benfica.

Publicité Lire la suite

Vainqueurs 3 à 0 du quart de finale aller de la Ligue des champions à l'Etihad Stadium, les Citizens de Pep Guardiola étaient en position de force avant ce duel retour à l'Allianz Arena. Mais les Anglais n’ont pas la vie facile contre des Munichois en début de rencontre, qui dominent sans marquer.

À la 17e minute, Leroy Sané a de quoi changer le cours de la rencontre lorsqu’il est magnifiquement lancé par Jamal Musiala. L’international allemand croise trop sa frappe face au portier brésilien Ederson. Une des plus belles occasions de ce début de quart de finale retour.

Juste après, Upamecano commet une faute sur Erling Haaland est écope d’un carton rouge qui sera finalement annulé par la VAR pour hors-jeu d’Haaland (17e).

Erling Haaland et son 12e but de la saison en C1

Manchester City, toujours bousculé, se voit offrir une occasion en or pour ouvrir le score après un penalty sifflé pour cause d’un ballon dévié du coude par Upamecano, en plein cœur de la surface de réparation bavaroise. Erling Haaland se présente devant Yann Sommer, le ballon s'envole au-dessus de la barre (37e). Le Bayern a eu chaud.

Au retour des vestiaires, sur un contre, Erling Haaland se rattrape. L’international norvégien, lancé par Kevin De Bruyne, profite de la perte d'équilibre d'Upamecano à l'entrée de la surface et élimine Yann Sommer par un tir croisé puissant du plat du pied gauche (57e). Haaland marque ainsi son 12e but de la saison en Ligue des champions dont il domine le classement des buteurs. Manchester City, à moins d’un énorme miracle, met alors fin à tout suspens.

Le Bayern Munich, qui a égalisé sur penalty en fin de rencontre avec Joshua Kimmich à la 83e minute, aura manqué de réalisme, surtout en première période. Les Citizens joueront le Real Madrid pour leur troisième demi-finale d’affilée.

Dans l'autre rencontre du jour, l'Inter Milan s'est qualifiée pour les demi-finales après son match nul 3-3 face à Benfica à domicile, et retrouvera l'AC Milan. L'Inter, grâce à des buts de Nicolo Barella, Lautaro Martinez et Joaquin Correa, a préservé son avance du match aller (2-0) et atteint le dernier carré de la compétition européenne pour la première fois depuis 2010. Elle y affrontera son grand rival l'AC Milan qui s'est qualifié la veille.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne