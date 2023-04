JO 2024: un contrat de sponsoring de LVMH est «en discussion», selon Bernard Arnault

Cette image de synthèse diffusée le jeudi 20 octobre 2022 par les organisateurs des JO de Paris 2024 en aperçu de la cérémonie d'ouverture paralympique. AP - Paris 2024

Texte par : RFI

Le PDG de LVMH Bernard Arnault a confirmé jeudi 20 avril qu'un contrat était « en discussion » après des mois de rumeurs sur la possibilité pour le géant français du luxe de devenir sponsor de premier rang des Jeux olympiques de Paris en 2024. « Le contrat dont vous parlez n'est pas signé. Il est en discussion et comme toute discussion, il peut se terminer par une signature ou non », a déclaré Bernard Arnault, interrogé sur le sujet par un actionnaire lors de l'assemblée générale de LVMH. L'arrivée du numéro un mondial du luxe comme sponsor de premier rang, aux côtés de cinq autres ayant déjà signé (BPCE, Orange, EDF, Sanofi et Carrefour), est très attendue. « On va continuer à négocier, cela peut prendre 15 jours comme cela peut prendre six mois », a déclaré à la presse Antoine Arnault, directeur de l'image du groupe LVMH mais aussi directeur général de la holding Christian Dior SE, qui contrôle LVMH. Avec près de 80% du budget sponsoring atteint fin 2022, selon le comité d'organisation (Cojo), l'arrivée d'un dernier sponsor dit partenaire de rang 1 ou partenaires premium, dont le ticket d'entrée est estimé entre 100 et 150 millions d'euros, soulagerait les organisateurs. Le budget du Cojo (qui représente seulement une partie du budget total) repose sur les recettes de billetterie, les sponsors ainsi qu'une contribution du Comité international olympique (CIO).